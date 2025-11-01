Le cuffie Sony sono in sconto su AliExpress: risparmiate con i nostri coupon

Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre , e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony , ovvero i modelli WH-1000XM4, WF-1000XM5 (auricolari) e WH-1000XM6.

Le cuffie Sony in sconto

Partiamo dalle cuffie WH-1000XM4, con cancellazione del rumore, ricarica rapida e autonomia di 30 ore. Con il codice MULTIPLAY20 potrete risparmiare ulteriormente. Se siete interessati, potete acquistarle direttamente tramite questo link.

Cuffie WH-1000XM4

Sono disponibili, inoltre, gli auricolari WF-1000XM5, con autonomia di 24 ore e compatibilità con Android e iOS. In questo caso potete utilizzare il nostro coupon MULTIPLAY20 per usufruire di un ulteriore sconto, acquistandoli direttamente tramite questo link.

Infine, troviamo anche le cuffie over-ear WH-1000XM6: in questo caso usate il codice MULTIPLAY7 per risparmiare ulteriormente. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link. Vi ricordiamo che queste offerte sono disponibili per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima.