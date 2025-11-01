0

MacBook Pro da 14" con chip M3 Pro è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Tra le offerte di AliExpress troviamo il MacBook Pro da 14" con chip M3 Pro. Con il nostro coupon potete risparmiare ulteriormente!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/11/2025
MacBook Pro da 14' con chip M3 Pro

Su AliExpress è disponibile il MacBook Pro da 14" con chip M3 Pro a un prezzo scontato. Con il nostro codice MULTIPLAY20 potrete risparmiare ulteriormente. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.

Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del MacBook Pro

Si tratta del MacBook Pro con chip M3 Pro, CPU 11 core e display Liquid Retina XDR da 14". Troviamo inoltre l'SSD da 512 GB. In questo caso, il prodotto in offerta è nella colorazione Nero siderale. Questo chip offre prestazioni ottimali in qualsiasi circostanza, che si tratti di gestire immagini particolarmente pesanti o di compilare milioni di righe in codice.

MacBook Pro
MacBook Pro

La batteria offre un'autonomia di 18 ore, mentre il display Liquid Retina ha più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR straordinari. Questo MacBook presenta, inoltre, una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MacBook Pro da 14" con chip M3 Pro è in sconto su AliExpress per un periodo limitato