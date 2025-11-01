0

I controller 8BitDo sono di nuovo in sconto su AliExpress: risparmiate ulteriormente con i nostri coupon

Tra le nuove offerte di AliExpress troviamo i controller 8BitDo in diversi modelli e colorazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/11/2025
Controller 8BitDo

Su AliExpress sono disponibili i controller 8BitDo in diverse versioni, colorazioni e modelli, in base alle vostre preferenze. Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

I controller 8BitDo in sconto

Come di consueto, troviamo diverse colorazioni dei modelli Ultimate 2C. Con il nostro codice MULTIPLAY4 potrete risparmiare ulteriormente; se siete interessati potete acquistarli tramite questo link.

Il secondo controller in offerta è il Pro 3 per Switch, perfetto se amate un design un po' più classico. Con il codice MULTIPLAY4 potrete risparmiare ulteriormente. Se siete interessati, cliccate direttamente su questo link per acquistarlo.

8BitDo Pro 3
8BitDo Pro 3

Il terzo prodotto in sconto è l'SN30 Pro, anch'esso disponibile a questo prezzo per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte. Ricordate di utilizzare sempre il codice MULTIPLAY4 per poter usufruire del coupon. Potete acquistare il controller direttamente attraverso questo link.

Infine, l'ultimo prodotto è il controller 8BitDo Ultimate realizzato in collaborazione con Rare. Usate il codice MULTIPLAY4 per risparmiare ulteriormente. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link.

