AMD FSR Redstone: le nuove tecnologie grafiche del team rosso sono arrivate, o almeno così credevamo

A quasi un anno dalla presentazione delle Radeon RX 9000, AMD ha finalmente lanciato il nuovo pacchetto di tecnologie basate su intelligenza artificiale che ha il potenziale di dare il pieno compimento all'architettura RDNA 4. AMD FSR Redstone, questo il nome della neonata suite, è arrivata al grande pubblico con un aggiornamento dei driver Adrenalin che non si limita a rivoluzionare la nomenclatura di FSR 4, ma apre le porte a una serie di importanti novità che fanno perno sull'IA e sulla sua implementazione grafica, grazie all'introduzione di Frame Generation basato su ML, Ray Regeneration e Radiance Caching.

Inutile negarlo, il team rosso sta seguendo il solco tracciato da NVIDIA e dopo gli ottimi progressi fatti dal punto di vista dell'hardware, l'azienda di Lisa Su sembra intenzionata a colmare il gap anche sul fronte tecnologico, con un'attenzione particolare a tutte quelle feature che possono dare una spinta prestazionale anche sul fronte del ray tracing (e in prospettiva, del path tracing).

Va sottolineato però, che il lancio di Redstone è tutt'altro che concreto: come vedremo nel corso della disamina, di tutte le nuove tecnologie, solo Frame Generation basato su ML è davvero utilizzabile su "larga scala", mentre Ray Regeneration è confinato al solo Black Ops 7 e Radiance Caching è stata appena consegnata agli sviluppatori.

AMD FSR Redstone è il nuovo pacchetto di tecnologie del team rosso basato su machine learning

Senza indugiare ulteriormente, cerchiamo di capire come funziona AMD FSR Redstone e quali sono le prospettive sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in salsa AMD.