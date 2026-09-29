Heroes of the Storm lancia nella mischia Xal'atath, la prima nuova eroina dopo quasi sei anni

Xal'atath è finalmente disponibile in Heroes of the Storm, segnando il ritorno di un nuovo eroe nel gioco dopo quasi sei anni. Con il suo ingresso, il roster del MOBA di Blizzard raggiunge quota 91 personaggi. L'aggiunta è rivolta sia ai giocatori che hanno continuato a frequentare il Nexus nonostante il congelamento degli aggiornamenti importanti, sia a chi si era allontanato dal gioco negli ultimi anni o non lo aveva mai provato.
Iniziative per il lancio
Per accompagnare il lancio, Blizzard ha attivato una campagna di Twitch Drop, attraverso la quale potete ottenere diverse ricompense guardando le dirette dedicate a Heroes of the Storm. L'iniziativa è iniziata alle 6:00 del 29 settembre, quindi questa mattina al momento di scrivere questa notizia, e resterà attiva fino alle 08:59 del 6 ottobre.
Le ricompense vengono assegnate in base al tempo complessivo di visione dei canali selezionati: dopo un'ora ricevete 1.000 oro, dopo due ore un Forziere epico, dopo quattro ore un Forziere leggendario e dopo otto ore il Lupo del Caos Epico Letale.
Il ritorno di un nuovo personaggio offre inoltre l'occasione per fare il punto sulle modifiche introdotte in Heroes of the Storm durante il lungo periodo trascorso dall'ultima aggiunta al roster. Blizzard invita infatti i giocatori che non frequentano il Nexus da tempo a consultare il materiale dedicato al lancio di Xal'atath, che raccoglie alcuni degli aggiornamenti più importanti arrivati negli ultimi anni e illustra anche i principi di progettazione adottati dal team per questa nuova fase del gioco.
Insomma, Xal'atath non è soltanto un nuovo personaggio, ma anche il momento del disgelo di Heroes of the Storm, che cerca una seconda vita dopo la fine della prima.