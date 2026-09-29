Heroes of the Storm lancia nella mischia Xal'atath, la prima nuova eroina dopo quasi sei anni

Xal'atath è finalmente disponibile in Heroes of the Storm, segnando il ritorno di un nuovo eroe nel gioco dopo quasi sei anni. Con il suo ingresso, il roster del MOBA di Blizzard raggiunge quota 91 personaggi. L'aggiunta è rivolta sia ai giocatori che hanno continuato a frequentare il Nexus nonostante il congelamento degli aggiornamenti importanti, sia a chi si era allontanato dal gioco negli ultimi anni o non lo aveva mai provato.