Elta: Defy All Gods, abbiamo giocato un'ora all'action/platform di Focus

Il gioco mescola azione ed esplorazione alla metroidvania in 3D, e uscirà all'inizio del 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S . La demo consente di familiarizzare con le basi del gioco e gratta la superficie di quello che troveremo nella versione completa tra qualche mese, a partire dal prologo con funzione di tutorial e i primi passi nel mondo ghiacciato di Lerna.

Elta: Defy All Gods, il nuovo action platformer di Afterburner Studios, che sarà pubblicato da Focus Entertainment Publishing, ha una demo giocabile di circa un'ora disponibile da domani, 1° ottobre , su PC e console, e noi l'abbiamo provata in anticipo su Xbox Series X.

Cosa contiene la demo

A tenere insieme il tutto c'è una storia di esilio: un popolo senza più una casa, un dio che ha perso i suoi poteri e un guerriero scelto per ritrovarlo. La demo si apre con un breve prologo nel quale impersoneremo Ashar, un guerriero fatto e finito che si troverà coinvolto in una battaglia più grande di lui.

Il protagonista dell'avventura vera e propria è invece un suo discendente, Victus, monaco di un popolo nomade in esilio da secoli. Lo ritroviamo bloccato su Lerna, un pianeta ostile fatto di ghiaccio, dove tra le scogliere spuntano rovine e strutture industriali abbandonate, e qui libera Elta, un piccolo e simpatico drago-dio che ha perso quasi tutti i suoi poteri e trasmette immediatamente la voglia di proteggerlo. Da questo incontro nasce un'alleanza destinata a crescere nel corso dell'avventura: Victus deve aiutare Elta a riprendersi e liberare i mondi dagli dèi corrotti che li dominano, per trovare finalmente un posto dove il suo popolo possa stabilirsi.

Ovviamente, però, non si tratterà di una missione semplice e nemmeno lineare. Gli sviluppatori, infatti, hanno creato Elta: Defy All Gods in modo che potesse riprendere la struttura e gli stilemi dei metroidvania, questa volta declinati in tre dimensioni. Questo vuol dire che il protagonista dovrà farsi largo in tutta una serie di cunicoli, arene e intersezioni che dovrà sbloccare a mano a mano, trovando particolari chiavi, o sbloccando abilità che gli consentono di raggiungere piattaforme o passaggi apparentemente irraggiungibili.

L'idea piuttosto furba di Afterburner Studios è l'aver lasciato al giocatore la scelta di come affrontare il gioco: gli amanti dei metroidvania potranno esplorare con calma i livelli e cercare da soli il percorso da affrontare e le aree che è possibile raggiungere, mentre coloro che compreranno il gioco solo per menare le mani potranno semplicemente attivare gli aiuti che indicheranno in maniera automatica la sequenza di azioni corretta per proseguire nella storia.