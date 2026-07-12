Assassin's Creed Unity sarebbe il capitolo più sottovalutato della serie, per il suo director

Tecnologia nuova, tante difficoltà

"Purtroppo il lancio di Unity è stato una sfida enorme per diversi motivi," ha spiegato Guesdon. "Come già successo con Assassin's Creed III e il motore AnvilNext, lo sviluppo di Unity è stato condizionato da una tecnologia completamente nuova, che permetteva una scala 1:1, ambienti interni esplorabili, folle enormi, un sistema di parkour rinnovato e una componente multiplayer integrata. Sviluppare contenuti e tecnologia nello stesso momento è sempre molto impegnativo, e forse con questo capitolo abbiamo voluto inserire troppe cose insieme."

Guesdon si è spinto oltre, definendo Unity "uno dei titoli più sottovalutati della serie."

Vale la pena ricordare che tra le grandi novità promosse all'epoca c'era proprio la modalità cooperativa online fino a quattro giocatori, pensata per esplorare Parigi in compagnia e portare a termine missioni di assassinio in squadra: un'idea che aveva attirato molto interesse prima del lancio. Il gioco, però, non riuscì a reggere il peso di tutte queste ambizioni tecniche, e i mesi successivi all'uscita furono segnati da una lunga serie di video e clip che mostravano vistosi difetti grafici e malfunzionamenti vari. Ubisoft dovette scusarsi pubblicamente e offrire un'espansione gratuita come forma di risarcimento ai giocatori.

Nonostante le difficoltà iniziali, Assassin's Creed Unity riuscì comunque a vendere bene, il che non ripulì completamente la fama del titolo, che divenne uno dei capitoli meno apprezzati di sempre.