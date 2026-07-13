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Il film di Nova verrà scritto dall'autore di Loki e Doctor Strange?

Secondo un report di Deadline, sarà Michael Waldron a occuparsi della sceneggiatura del film di Nova per il Marvel Cinematic Universe, dopo il suo lavoro su Loki e Doctor Strange e il Multiverso della Follia.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/07/2026
Nova disegnato da Adi Granov

Deadline riferisce che il film di Nova verrà scritto dall'autore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, che potrebbe occuparsi anche della regia non appena il progetto avrà il via libera da parte di Disney.

La pellicola si troverebbe infatti ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, sebbene siano ormai alcuni anni che circolano voci su di una trasposizione dedicata all'eroe creato da Marv Wolfman e John Buscema nel 1976.

Inizialmente si pensava a una serie televisiva scritta da Sabir Pirzada, che ha già lavorato a Moon Knight, ma quell'idea pare sia stata accantonata lo scorso anno e il progetto pare sia stato appunto trasformato in un film.

La prima immagine ufficiale di Avengers: Doomsday rivela i personaggi e non solo La prima immagine ufficiale di Avengers: Doomsday rivela i personaggi e non solo

Nei fumetti, Nova (Richard Rider) è il membro di una sorta di polizia intergalattica simile alle Lanterne Verdi, i Nova Corps, che abbiamo già visto debuttare nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia.

Un eroe cosmico

Fra i personaggi del divertente Marvel Cosmic Invasion, Nova appartiene dunque all'immaginario "cosmico" dell'Universo Marvel, quello dei già citati Guardiani della Galassia ma anche di Captain Marvel (nella sua versione filmica) e Adam Warlock.

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Al momento, tuttavia, non è dato sapere dove andrebbe a collocarsi esattamente il film, specie considerando gli attuali piani per Avengers: Doomsday e soprattutto per Avengers: Secret Wars, che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il Marvel Cinematic Universe.

#Rumor #Cinema
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