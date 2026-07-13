Deadline riferisce che il film di Nova verrà scritto dall'autore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, che potrebbe occuparsi anche della regia non appena il progetto avrà il via libera da parte di Disney.

La pellicola si troverebbe infatti ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, sebbene siano ormai alcuni anni che circolano voci su di una trasposizione dedicata all'eroe creato da Marv Wolfman e John Buscema nel 1976.

Inizialmente si pensava a una serie televisiva scritta da Sabir Pirzada, che ha già lavorato a Moon Knight, ma quell'idea pare sia stata accantonata lo scorso anno e il progetto pare sia stato appunto trasformato in un film.

Nei fumetti, Nova (Richard Rider) è il membro di una sorta di polizia intergalattica simile alle Lanterne Verdi, i Nova Corps, che abbiamo già visto debuttare nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia.