29

L'abbandono dei dischi da parte di Sony limita la scelta degli utenti, accusa ERA

La Digital Entertainment and Retail Association (ERA) del Regno Unito ha aspramente criticato Sony per via dell'annuncio dell'abbandono del formato fisico a partire dal 2028.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/07/2026
PS5 in versione standard e Digital Edition

La Digital Entertainment and Retail Association (ERA) del Regno Unito ha dichiarato che l'abbandono dei dischi da parte di Sony limita la libertà di scelta degli utenti, sacrificandola sull'altare della comodità aziendale.

"L'annuncio di PlayStation, secondo cui i giochi più importanti non saranno più disponibili su disco, rappresenta una vittoria della comodità aziendale sulla libertà di scelta dei consumatori", ha spiegato l'amministratrice delegata dell'associazione, Kim Bayley.

Stando ai dati raccolti da ERA, il 25% degli utenti sotto i venticinque anni utilizza ancora i dischi e il mercato dei videogiochi su supporto fisico ha superato i 300 milioni di sterline nel 2025, dimostrando che esiste ancora un pubblico numeroso e fedele ai giochi confezionati.

La fine dei dischi fisici per l'associazione consumatori olandese è la prova definitiva contro Sony La fine dei dischi fisici per l'associazione consumatori olandese è la prova definitiva contro Sony

I rivenditori, secondo la Digital Entertainment and Retail Association, vedono questa domanda ogni giorno: "i titoli in formato fisico continuano a portare persone nei negozi e offrono un valore concreto ai consumatori grazie alla possibilità di regalarli, collezionarli e rivenderli."

Difficile tornare indietro

A quanto pare l'Europa non può fermare l'addio ai giochi fisici di Sony, e la decisione dell'azienda giapponese sembra proprio non verrà revocata, visto che la produzione di dischi PlayStation è già stata già ridotta.

"L'industria dovrebbe sostenere ogni modalità legittima con cui i consumatori desiderano acquistare i videogiochi, non limitarne le possibilità", ha aggiunto la Bayley. "La distribuzione digitale ha trasformato il settore ed è estremamente popolare, ma dovrebbe affiancare i formati fisici, non sostituirli."

"I consumatori meritano la libertà di scegliere come acquistare il proprio intrattenimento. Eliminare i dischi non rappresenta un progresso: significa semplicemente togliere una possibilità di scelta. È un danno per i giocatori, per i rivenditori e, in definitiva, per la salute e la conservazione a lungo termine dell'industria videoludica."

#Sony
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'abbandono dei dischi da parte di Sony limita la scelta degli utenti, accusa ERA