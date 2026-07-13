Marvel Tokon: Fighting Souls presenta lo stile di combattimento di Spider-Man in un video

Come prevedibile, l'Uomo Ragno mette in mostra tutta la sua agilità, combinando movimenti acrobatici e l'uso delle ragnatele per creare combo rapide, pressioni a distanza ravvicinata e attacchi che sfruttano ogni apertura.

Arc System Works ha pubblicato un nuovo video della serie dedicata alle "guide al personaggio" di Marvel Tokon: Fighting Souls, pensate per illustrare abilità e stile di combattimento dei vari eroi. Questa volta tocca a uno dei personaggi più amati della Casa delle Idee: il nostro amichevole Spider-Man di quartiere.

Un assaggio delle abilità dell'Uomo Ragno

Nel filmato gli sviluppatori mostrano come sfruttare al meglio la sua velocità, la mobilità garantita dalle ragnatele e la pressione a distanza ravvicinata. Il filmato illustra l'uso di Web Zip, ovvero le icone ragnatele dell'arrampicamuri, dei movimenti sulle pareti e come combinare questi elementi per immobilizzare gli avversari, creare aperture e trasformare ogni spiraglio in danni concreti.

Spider-Man sarà uno dei personaggi disponibili al lancio di Marve Tokon: Fighting Souls, previsto per il prossimo 6 agosto su PS5 e PC. Di recente è stata presentata la Episode Mode, una modalità storia composta da cinque storie originali scritte dal fumettista Kieron Gillen e incentrate su altrettanti gruppi di eroi e villain differenti.