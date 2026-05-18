Impossible Mission 3 per Commodore 64 è disponibile in formato fisico e digitale

Un seguito desiderato

Nel gioco, un action platform davvero difficile, torniamo a vestire i panni dell'Agente 4125 contro un resuscitato Elvin Atombender, scenziato che respira soltanto per conquistare il mondo.

L'obiettivo è di nuovo quello di infiltrarsi nel suo quartier generale per mettere fine ai suoi piani nefandi.

Le caratteristiche tecniche del gioco sono di tutto rispetto, visto che parliamo di un pacchetto da 512kb infilato in una singola cartuccia.

Inoltre, Icon64 non si è limitata a rifare i primi due Impossible Mission, ma ci ha aggiunto di suo, tra nuove meccaniche, come la EMP gun, delle granate e l'EMP blast, un effetto 3D per gli ascensori, 30 tracce vocali digitalizzate e una compatibilità completa con l'hardware originale e tutti i vari cloni moderni: C64 Mini / Maxi / Ultimate.

Impossible Mission 3 è disponibile su itch.io in formato digitale, a 6,99 dollari, e in formato fisico dal sito ufficiale di Psytronik in versione cartuccia da 44,99 sterline o cassetta da 39,99 sterline. In realtà ci sono anche delle edizioni più economiche: su disco a 9,99 sterline, su cassetta a 8,99 euro e su "retro cassetta" a 9,99 sterline. Appassionati e collezionisti sono accontentati, quindi.