Mostrato del gameplay di Impossible Mission 3, che procede a gonfie vele

Come procede lo sviluppo di Impossible Mission 3 ? Il seguito della celebre serie nata su Commodore 64 , che conta due capitoli considerati tra i titoli migliori della piattaforma (ce ne sono anche altri successivi, ma facciamo finta che non esistano), pare stia crescendo di giorno in giorno, come mostrano alcune clip pubblicate dallo sviluppatore ICON64 sul suo canale YouTube.

I video

Vediamo tutti gli ultimi filmati, che mostrano diversi aspetti di Impossible Mission 3. Iniziamo dalla schermata dei titoli, dove vediamo degli scienziati davanti a un computer che consente di selezionare il livello di difficoltà.

Nel secondo video possiamo vedere del gameplay vero e proprio, compreso l'uso degli ascensori, che riprendono quelli dei capitoli originali.

Quindi abbiamo un filmato che più che mostrare, ci fa ascoltare le "voci" che si possono ascoltare mentre si gioca.

Quindi abbiamo una breve clip dedicata a mostrare espressamente l'effetto 3D degli ascensori.

Come salta il personaggio principale? Come funziona il sistema nel suo complesso? Ce lo mostra il video seguente, in cui il nostro eroe saltella sopra dei robot.

L'ultimo video è dedicato sempre alle voci. Le ultime aggiunte nel corso dello sviluppo.

Per adesso Impossible Mission 3 non ha ancora una data d'uscita, per chi se lo stesse chiedendo. Come tradizione vuole, sarà giocabile su hardware reale o tramite emulazione. Immaginiamo che sarà acquistabile sia in formato fisico, sia in formato digitale.

Nel frattempo, ICON64 sta lavorando anche ad altri giochi. In particolare l'avventura Vail of the Lost Goddess e il picchiaduro con ninja Pixelfu.