Namco Legendary Mountains fa rivivere i classici di Namco in un puzzle game 3D

Namco Legendary Mountains reinterpreta alcune delle serie arcade più celebri di Namco trasformandole in un puzzle game tridimensionale basato su personaggi e oggetti in stile voxel. L'idea alla base del gioco è semplice: lanciare capsule contenenti i personaggi nel campo di gioco, combinarli e creare strutture sempre più grandi senza farle cadere fuori dall'area.