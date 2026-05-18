Namco Legendary Mountains fa rivivere i classici di Namco in un puzzle game 3D

Namco Legendary Mountains reinterpreta alcune delle serie arcade più celebri di Namco trasformandole in un puzzle game tridimensionale basato su personaggi e oggetti in stile voxel. L'idea alla base del gioco è semplice: lanciare capsule contenenti i personaggi nel campo di gioco, combinarli e creare strutture sempre più grandi senza farle cadere fuori dall'area.
Un puzzle game moderno
Secondo la descrizione ufficiale, quando due personaggi dello stesso tipo entrano in contatto si fondono in una versione più grande. Il giocatore dovrà quindi puntare a fare sempre più punti, studiando combinazioni via via più elaborate.
Il gioco includerà una modalità principale che mescola elementi provenienti da diversi franchise storici, ma anche stage dedicati a serie iconiche come Pac-Man, Dig Dug, Mappy, The Tower of Druaga e Xevious. Oltre agli elementi visivi, ogni ambientazione proporrà musiche ispirate ai titoli originali.
Tra le caratteristiche annunciate figura anche la possibilità di collezionare oltre 100 voxel differenti, sbloccabili completando varie sfide. I giocatori potranno poi organizzare liberamente la propria raccolta in una "Collection Room", una sorta di galleria personalizzabile pensata per ricreare scenari e crossover ispirati ai classici Namco.
Non mancherà inoltre una componente competitiva online basata sulle classifiche globali dei punteggi, in omaggio alle tradizionali leaderboard delle sale giochi.
Una demo giocabile sarà disponibile durante il BitSummit PUNCH, evento che si terrà dal 22 al 24 maggio presso il Miyako Messe di Kyoto, in Giappone. Il lancio completo del gioco è previsto per l'estate su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC via Steam.
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