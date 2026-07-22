Il VP of engineering di Xbox appena nominato lascia l'incarico dopo tre mesi

A dire il vero, la nomina di Palmer non è stata particolarmente pubblicizzata e non è chiaro quale fosse la sua mansione all'interno di Xbox: si tratta di uno dei personaggi scelti da Asha Sharma per guidare la ristrutturazione generale della piattaforma e un altro di coloro che sono stati selezionati dall'ambito dell'IA, da cui provengono diversi collaboratori dell'attuale CEO di Xbox.

Venuto dall'IA, torna in ambito IA

Anche Palmer proveniva dal team CoreAI di Microsoft, così come la stessa Sharma e altri collaboratori scelti dalla nuova CEO di Xbox, e sembra sia voluto tornare nel medesimo ambito con questo cambio di lavoro, visto che ha lasciato Microsoft per entrare in Cognition.

"Sono entrato in Cognition per guidare l'ambito engineering", ha scritto Palmer in una comunicazione su X, "Sono grato ad Asha Sharma e a tutti su Xbox per un anno fantastico e sono emozionato di iniziare questo nuovo capitolo con Scott Wu", che sarebbe il co-fondatore e CEO di Cognition, azienda incentrata sull'intelligenza artificiale.

Considerando che era stato chiamato, a detta di Sharma, per "risolvere alcuni dei problemi più complessi che riguarda la trasformazione della piattaforma Xbox" è difficile dire quanto sia riuscito a raggiungere Palmer nel volgere di soli tre mesi, ma sembra evidente che abbia ottenuto un'offerta di lavoro che ha giudicato più vantaggiosa o in linea con i propri interessi.

Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto che Xbox ha ricevuto un grosso aggiornamento con 12 nuove caratteristiche e funzionalità per tutti.