Seconda: A Post-Apocalyptic Tale è un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica

Lo sviluppatore indipendente italiano Cosimo Damiano di Noia ci ha segnalato la disponibilità su Steam di Seconda: A Post-Apocalyptic Tale, un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica. In realtà il gioco è disponibile da novembre 2025, ma lo avevamo colpevolmente perso. Comunque sia, c'è ancora tempo per recuperarlo e giocarci.
Il gioco
Di noia ha specificato che "Il progetto nasce come esperienza narrativa ambientata in un'Italia post-apocalittica, nello specifico nella città fittizia di "Seconda", situata nel nord della Puglia. Si tratta di un'ambientazione ancora poco esplorata nel panorama videoludico, con un forte legame culturale e territoriale italiano."
Leggiamo la storia raccontata dal gioco: Dopo la Terza Guerra Mondiale, il mondo non è più lo stesso. Le città giacciono in rovina, la civiltà è crollata e il silenzio domina le strade di un'Italia irriconoscibile. In questo scenario prende vita Seconda, una città fittizia della provincia di Foggia, dove pochi sopravvissuti cercano ancora un motivo per andare avanti.
In Seconda si interpreta Aurora, una donna che lotta per sopravvivere tra rovine, radiazioni e tanta disperazione. La sua unica speranza è quella di riparare una vecchia radio militare per cercare contatti con il mondo esterno, un compito semplice solo in apparenza.
Se siete intrigati dal gioco, potete scaricarlo da Steam.