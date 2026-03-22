0

Seconda: A Post-Apocalyptic Tale è un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica

Avevamo colpevolmente perso il lancio di Seconda: A Post-Apocalyptic Tale, un'avventura ambientata in una Puglia che non se la passa tanto bene.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/03/2026
Delle orecchiette pugliesi post apocalittiche

Lo sviluppatore indipendente italiano Cosimo Damiano di Noia ci ha segnalato la disponibilità su Steam di Seconda: A Post-Apocalyptic Tale, un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica. In realtà il gioco è disponibile da novembre 2025, ma lo avevamo colpevolmente perso. Comunque sia, c'è ancora tempo per recuperarlo e giocarci.

Il gioco

Di noia ha specificato che "Il progetto nasce come esperienza narrativa ambientata in un'Italia post-apocalittica, nello specifico nella città fittizia di "Seconda", situata nel nord della Puglia. Si tratta di un'ambientazione ancora poco esplorata nel panorama videoludico, con un forte legame culturale e territoriale italiano."

Una scena di Seconda: A Post-Apocalyptic Tale
Una scena di Seconda: A Post-Apocalyptic Tale

Leggiamo la storia raccontata dal gioco: Dopo la Terza Guerra Mondiale, il mondo non è più lo stesso. Le città giacciono in rovina, la civiltà è crollata e il silenzio domina le strade di un'Italia irriconoscibile. In questo scenario prende vita Seconda, una città fittizia della provincia di Foggia, dove pochi sopravvissuti cercano ancora un motivo per andare avanti.

Il progetto di doppiaggio in italiano di Silent Hill 2 ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare i lavori Il progetto di doppiaggio in italiano di Silent Hill 2 ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare i lavori

In Seconda si interpreta Aurora, una donna che lotta per sopravvivere tra rovine, radiazioni e tanta disperazione. La sua unica speranza è quella di riparare una vecchia radio militare per cercare contatti con il mondo esterno, un compito semplice solo in apparenza.

Se siete intrigati dal gioco, potete scaricarlo da Steam.

#Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Seconda: A Post-Apocalyptic Tale è un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica