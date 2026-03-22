Seconda: A Post-Apocalyptic Tale è un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica

Lo sviluppatore indipendente italiano Cosimo Damiano di Noia ci ha segnalato la disponibilità su Steam di Seconda: A Post-Apocalyptic Tale, un'avventura gratuita ambientata in una Puglia post apocalittica. In realtà il gioco è disponibile da novembre 2025, ma lo avevamo colpevolmente perso. Comunque sia, c'è ancora tempo per recuperarlo e giocarci.