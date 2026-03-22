Real Return to Castle Wolfenstein si aggiorna con il DLC gratuito Cursed Sands, che porta su PC dei contenuti per console

La mod gratuita, RealRTCW , che sta per Real Return to Castle Wolfenstein , sta per ricevere un DLC gratuito davvero interessante e importantissimo per la comunità PC: Cursed Sands. Perché tanto entusiasmo? Perché porta per la prima volta su PC alcuni contenuti esclusivi delle versioni console del gioco. Insomma, rende RealRTCW un'esperienza ancora più completa.

Una grossa novità

Più precisamente, Cursed Sands aggiunge un episodio ambientato in Egitto, completamente restaurato grazie al lavoro di William Faure, già noto per progetti legati alla componente single-player e alle mod del progetto. Include quindi tutti e sette i livelli ricostruiti e adattati per PC.

Oltre a ciò, introdurrà dei nemici esclusivi come i Mercenari, nuove varianti di Soldati e Guardie d'élite, e tanti dialoghi restaurati.

Tra le altre aggiunte, figurano anche le cutscene in FMW, delle mappe per la modalità Survival e un'interfaccia utente ispirata alla versione Xbox, pensata per richiamare l'esperienza originale su console.

Per chi non lo sapesse, RealRTCW è una mod che rivede e migliora in ogni aspetto il classico di Grey Matter Studios. Il DLC "Cursed Sands" è previsto per il 6 maggio 2026 su Steam. Gli sviluppatori hanno però specificato che sono ancora in corso gli ultimi test prima della pubblicazione definitiva, chiedendo quindi ai giocatori ancora un po' di pazienza. Insomma, in caso di problemi la data d'uscita potrebbe slittare.

Se vi interessa, trovate RealRTCW - Cursed Sands su Steam. La mod base si trova sempre su Steam. per usarla, avete bisogno di Return to Castle Wolfenstein, che attualmente potete portare a casa per 1,99 euro, sempre su Steam.