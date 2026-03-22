0

Injustice: Gods Among Us a questo prezzo è assolutamente da provare, in offerta su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo di Injustice: Gods Among Us nella sua Ultimate Edition.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/03/2026
Injustice: Gods Among Us
Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition
Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition
News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su Injustice: Gods Among Us e in particolar modo sulla sua Ultimate Edition che viene messa in offerta con uno sconto del 95% per un costo finale di 1,22€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Injustice: Gods Among Us è un picchiaduro a incontri ambientato nell'universo DC, sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato nel 2013. Il gioco propone combattimenti in un piano bidimensionale con personaggi e scenari tridimensionali, riprendendo lo stile di Mortal Kombat ma senza la sua violenza estrema.

Ulteriori dettagli sul gioco

Tra i protagonisti figurano icone come Batman, Superman, Joker, Flash e Lanterna Verde, coinvolti in una storia originale e profonda scritta in collaborazione con DC Comics. La trama ruota attorno a un evento tragico: un inganno del Joker porta Superman a uccidere Lois Lane e a distruggere Metropolis. Sconvolto, l'eroe diventa un tiranno e instaura un regime autoritario.

Injustice: Gods Among Us a questo prezzo è assolutamente da provare, in offerta su Instant Gaming

Il mondo si divide così tra la Dittatura, guidata da Superman, e l'Insurrezione capeggiata da Batman. Con l'aiuto di eroi provenienti da un'altra dimensione, i ribelli affrontano battaglie per ristabilire l'equilibrio, in un conflitto dove il confine tra bene e male diventa sempre più sottile. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Injustice: Gods Among Us a questo prezzo è assolutamente da provare, in offerta su Instant Gaming