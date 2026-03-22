Injustice: Gods Among Us a questo prezzo è assolutamente da provare, in offerta su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su Injustice: Gods Among Us e in particolar modo sulla sua Ultimate Edition che viene messa in offerta con uno sconto del 95% per un costo finale di 1,22€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Injustice: Gods Among Us è un picchiaduro a incontri ambientato nell'universo DC, sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato nel 2013. Il gioco propone combattimenti in un piano bidimensionale con personaggi e scenari tridimensionali, riprendendo lo stile di Mortal Kombat ma senza la sua violenza estrema.