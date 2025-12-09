0

Immaginate se invece di Resident Evil, la serie di Capcom si fosse chiamata Call of Death o Be Afraid

Un documentario giapponese sulla serie Resident Evil ha svelato alcuni dei nomi che la serie avrebbe potuto avere al posto di quello scelto.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/12/2025
La copertina della Director's Cut di Resident Evil
Resident Evil
Resident Evil
Come saprete, la serie Resident Evil in Giappone si chiama Biohazard. Come spesso avviene, i nomi scelti non sono gli unici che sono stati considerati durante la lavorazione. Stando a un documentario trasmesso in Giappone da NHK, intitolato "Legendary Games Chronicle: Biohazard", per la serie di Capcom sono stati valutati ben 17 nomi, alcuni dei quali davvero molto diversi da quello che è stato scelto.

I titoli

Il documentario non ha svelato tutti i titoli, ma quasi, visto che ne sono emersi ben 13. Alcuni sarebbero stati comunque azzeccati, mentre altri fanno a loro modo sorridere, come Call of Death o Be Afraid. Immaginate un mondo in cui l'acronimo COD non fosse legato alla serie di sparatutto militari di Activision (Resident Evil uscì anni prima del primo Call of Duty).

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei titoli emersi:

  • Death Shadow
  • Be Afraid
  • Strained
  • Hazard
  • Death Guide
  • Biohazard
  • Death Hazard
  • Death Bleed
  • Bloody Fear
  • Call of Death
  • Bio Slaughter
  • Scream
  • Death Limit
"Ero un idiota egoista": così Hideki Kamiya ha spiegato alcuni sbagli commessi con Resident Evil 2 Ero un idiota egoista: così Hideki Kamiya ha spiegato alcuni sbagli commessi con Resident Evil 2

Come potete vedere, la parola Hazard ritorna in più titoli, ma qualcuno nel team doveva essere affascinato anche dalla parola Death, che alla fine non stata inclusa.

Detto questo, attualmente il documentario è disponibile solo in lingua giapponese, ma si spera che prima o poi arrivino i sottotitoli in inglese. Attualmente conta due episodi, il primo dei quali dedicato alla serie Final Fantasy.

