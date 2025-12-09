Immaginate se invece di Resident Evil, la serie di Capcom si fosse chiamata Call of Death o Be Afraid

Come saprete, la serie Resident Evil in Giappone si chiama Biohazard. Come spesso avviene, i nomi scelti non sono gli unici che sono stati considerati durante la lavorazione. Stando a un documentario trasmesso in Giappone da NHK, intitolato "Legendary Games Chronicle: Biohazard", per la serie di Capcom sono stati valutati ben 17 nomi, alcuni dei quali davvero molto diversi da quello che è stato scelto.