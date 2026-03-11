Gran Turismo 7 sta per ricevere l'update gratuito 1.68 con tre nuove auto e altro

Polyphony Digital prosegue con il lavoro di espansione ed evoluzione di Gran Turismo 7 lanciando nelle prossime ore l'aggiornamento gratuito 1.68, che aggiunge tre nuove auto e quattro eventi, oltre a migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco sotto vari aspetti.
L'update sarà disponibile il 12 marzo alle ore 8:00, ovvero domani mattina e sarà gratuito per tutti i possessori di Gran Turismo 7. All'interno troviamo prima di tutto tre nuove auto:
- Mazda RX-7 Type R del 1991
- Chevrolet Camaro Race-Mod restomod del 1969
- Renault Captur S Edition TCe 140 del 2021
Oltre a queste anche quattro nuovi eventi a cui partecipare, oltre ad altre novità all'interno del programma di supporto a lungo termine per la simulazione di guida per PS4 e PS5.
Un garage in espansione costante
Per quanto riguarda le tre auto, si tratta di modelli molto diversi tra loro, che puntano a proporre veicoli appartenenti a periodi storici diversi e ambiti vari, andando dalla fine degli anni 60 al periodo più recente, tra auto particolari, esclusive e altre più comuni.
Il trailer riportato qui sopra mostra i nuovi contenuti che verranno messi a disposizione domani con l'aggiornamento 1.68 di Gran Turismo 7, in attesa di poterli provare con mano.
La Chevrolet Camaro Race-Mod '69, acquistabile su Brand Central, è una variante "restomod" della Camaro Z28, una classica Trans-Am che venne sviluppata come risposta alla Ford Mustang, anche per omologare l'auto per il campionato SCCA TransAm.
Questa reinterpretazione della Z28 originale presenta alcune variazioni ma replica in gran parte la potenza del modello di riferimento, con un motore V8 con compressore volumetrico da 667 cavalli.
La Mazda FD3S RX7, acquistabile presso Auto Usate, risale al 1991 ed è un'auto storica in quanto rappresenta una delle maggiori sportive dotate di motore rotativo, ulteriormente arricchito con biturbo sequenziale e associato a un peso estremamente ridotto di tutta la vettura.
Infine, la Renault Capture S Edition TCe 140 del 2021, acquistabile su Brand Central, è una versione del celebre SUV crossover compatto diventato uno dei modelli più popolari, qui alla seconda generazione partita nel 2019.
Per quanto riguarda gli eventi, si tratta dei seguenti, aggiunti a "Circuiti mondiali":
- Coppa amatori europee 400 - Dragon Trail - Giardini al contrario
- Coppa Clubman giapponesi 550 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa al contrario
- Coppa Clubman americane 700 - Michelin Raceway Road Atlanta
- Campionato mondiale Turismo 800 - Circuit Gilles Villeneuve
A gennaio avevamo visto l'aggiornamento 1.67, mentre nei giorni scorsi è emersa la curiosità secondo la quale Sony avrebbe testato Gran Turismo 7 su Nintendo Switch 2.