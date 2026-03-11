Gran Turismo 7 sta per ricevere l'update gratuito 1.68 con tre nuove auto e altro

Polyphony Digital prosegue con il lavoro di espansione ed evoluzione di Gran Turismo 7 lanciando nelle prossime ore l'aggiornamento gratuito 1.68, che aggiunge tre nuove auto e quattro eventi, oltre a migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco sotto vari aspetti.

L'update sarà disponibile il 12 marzo alle ore 8:00, ovvero domani mattina e sarà gratuito per tutti i possessori di Gran Turismo 7. All'interno troviamo prima di tutto tre nuove auto:

Mazda RX-7 Type R del 1991

Chevrolet Camaro Race-Mod restomod del 1969

Renault Captur S Edition TCe 140 del 2021

Oltre a queste anche quattro nuovi eventi a cui partecipare, oltre ad altre novità all'interno del programma di supporto a lungo termine per la simulazione di guida per PS4 e PS5.