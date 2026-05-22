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007 First Light svela date e orari di sblocco e accesso anticipato, primi dettagli sulle dimensioni

A pochi giorni dal debutto, IO Interactive conferma date e orari di sblocco di 007 First Light e dell'accesso anticipato, insieme ai primi dettagli sulle dimensioni del gioco su PS5, Xbox e PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/05/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
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Ormai mancano pochissimi giorni al debutto di 007 First Light e, per preparare i giocatori al lancio, IO Interactive ha condiviso date e orari di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e PC, oltre ai dettagli sull'accesso anticipato incluso nella Deluxe Edition.

Non ci saranno differenze tra piattaforme: come mostra la pratica mappa pubblicata dallo studio, in Italia il lancio globale è fissato per le 16:00 del 27 maggio. Chi possiede la Deluxe Edition, o ha prenotato il gioco ottenendo come bonus l'upgrade a questa edizione, potrà iniziare a giocare con un giorno di anticipo, dunque alla stessa ora del 26 maggio.

Primi dettagli sulle dimensioni

Accanto alle informazioni ufficiali, nelle scorse ore l'account X PlayStation Game Size ha rivelato che la versione PS5 del gioco avrà un peso di circa 50,8 GB. Non ci sono ancora dettagli sulle dimensioni della versione Xbox Series X|S, mentre su PC i requisiti di sistema indicano la necessità di fino a 80 GB di spazio libero.

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Per ingannare l'attesa che separa dal lancio di 007 First Light potete guardare il mix tra carisma e spettacolo offerto dal trailer di lancio. Oltre alle versioni PC, Xbox e PlayStation, 007 First Light approderà successivamente anche su Nintendo Switch 2, grazie a una conversione dedicata prevista verso la fine dell'estate.

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