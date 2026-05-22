007 First Light svela date e orari di sblocco e accesso anticipato, primi dettagli sulle dimensioni

Ormai mancano pochissimi giorni al debutto di 007 First Light e, per preparare i giocatori al lancio, IO Interactive ha condiviso date e orari di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S e PC, oltre ai dettagli sull'accesso anticipato incluso nella Deluxe Edition.

Non ci saranno differenze tra piattaforme: come mostra la pratica mappa pubblicata dallo studio, in Italia il lancio globale è fissato per le 16:00 del 27 maggio. Chi possiede la Deluxe Edition, o ha prenotato il gioco ottenendo come bonus l'upgrade a questa edizione, potrà iniziare a giocare con un giorno di anticipo, dunque alla stessa ora del 26 maggio.