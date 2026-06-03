Il prossimo Nintendo Direct sarebbe in arrivo a brevissimo: ecco la data secondo i rumor

Sono giornate piene di eventi quelle di inizio giugno, con il Summer of Gaming che fa da centro alle presentazioni di varie testate e di alcuni grandi editori. Abbiamo già visto quella di Sony e sappiamo quando sarà quella di Microsoft. Cosa possiamo aspettarci da Nintendo invece?
Ufficialmente non sappiamo nulla, ma ora i rumor ci danno informazioni molto interessanti.
La possibile data del Nintendo Direct di giugno 2026
Il giornalista Jeff Grubb di Giant Bomb e l'insider Nate The Hate (noto anche come NateDrake) hanno infatti indicato che il Nintendo Direct andrà in onda la prossima settimana.
Grubb ha in realtà azzardato una data precisa, ovvero martedì 9 giugno 2026. Questi rumor danno seguito a quelli dello scorso mese, quando Grubb aveva parlato di un Direct a metà giugno. Il 9 giugno non è esattamente metà del mese, ma non è troppo distante. Secondo le voci, Nintendo preferisce arrivare dopo i grandi show del Summer Game Fest, che proseguiranno fino all'8 giugno con il PC Gaming Show.
Non ci sono però dettagli riguardo al tipo di contenuti che potrebbero venir mostrati. Se fosse un Direct focalizzato sui giochi first party, potremmo vedere il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, da tempo rumoreggiato. Inoltre, potrebbe esserci spazio anche per un remake del suo seguito, The Legend of Zelda: Majora's Mask.
Diteci, quali sono le vostre speranze?
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