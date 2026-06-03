Il prossimo Nintendo Direct sarebbe in arrivo a brevissimo: ecco la data secondo i rumor

Sono giornate piene di eventi quelle di inizio giugno, con il Summer of Gaming che fa da centro alle presentazioni di varie testate e di alcuni grandi editori. Abbiamo già visto quella di Sony e sappiamo quando sarà quella di Microsoft. Cosa possiamo aspettarci da Nintendo invece?

Ufficialmente non sappiamo nulla, ma ora i rumor ci danno informazioni molto interessanti.