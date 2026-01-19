Non si tratta di un'avventura priva di sbavature, beninteso. Inoltre, nella sua pedissequa aderenza al genere, privo com'è di qualsivoglia tocco di originalità, potrebbe risultare ridondante agli occhi di chi ha già esplorato questa declinazione di level design in diverse salse. Tuttavia, per chi non ne avesse avuto ancora abbastanza, per chi nutre una certa passione per la fantascienza, si tratta di un titolo indubbiamente valido, disponibile su PC e su console di attuale e passata generazione.

MIO: Memories in Orbit sulla carta si presenta identico a tante altre proposte simili, figlie del successo di titoli come Ori and the Blind Forest e ovviamente Hollow Knight , sebbene i suoi parenti più stretti, come vedremo, vadano ricercati altrove. Per descriverlo brevemente, potremmo parlarne come di un metroidvania bidimensionale che vive soprattutto di suggestioni e momenti esteticamente notevoli, oltre che di un gameplay caratterizzato da un buon ritmo.

Quello dei metroidvania continua ad essere un genere estremamente cavalcato, una sorta di terra promessa per software house di piccole e medie dimensioni che, nell'intelligibilità di pilastri e regole che ne definiscono la struttura globale, trovano un porto sicuro in cui instillare idee di design adatte a palati eterogenei.

Sci-fi e religione

MIO è una piccola unità robotica che viene riattivata all'interno di una gigantesca nave spaziale in cui tutto sembra sospeso, avvolto in un'inerzia secolare, attutito da un vuoto cosmico che inizia ad insinuarsi tra le metalliche paratie che, teoricamente, dovrebbero tenere ben separato l'esterno dall'interno. MIO non è sola, viene accolta e letteralmente abbracciata, come farebbe una madre con una figlia, da un'altra entità fatta d'acciaio e cavi, anch'essa disorientata, scollegata da quel network che l'aiuterebbe a comprendere la situazione.



Il vascello che le sta trasportando chissà dove, chissà perché e da chissà quanto, vaga ormai senza una meta precisa, governata da intelligenze artificiali evidentemente confuse, disilluse, mortificate di fronte ad una situazione che sembra ormai irrecuperabile, inevitabilmente compromessa, in balia di un'entropia sistemica e incontrovertibile. MIO non deve solo tentare di risolvere la situazione, deve anche cercare di capire cosa abbia causato questo guasto globale e, soprattutto, che fine abbiano fatto i Pellegrini, gli umani che hanno generato ogni creatura robotica all'interno del vascello e che sembrano i primi ad essersi persi in un viaggio senza più meta.

Con pochi dialoghi e qualche didascalia, la creatura della piccola software house francese Douze Dixièmes riesce agilmente a tratteggiare un incipit sfocato al punto giusto. L'ambientazione fantascientifica è chiarissima, ma al tempo stesso il tutto è pervaso da una certa dose di misticismo che rende il tutto ancora più affascinante e misterioso, per non dire misterico. Il paragone diretto, in questo senso, non può che essere Ultros, altro metroidvania ambientato in una gigantesca stazione spaziale in cui tecnologia e religione si mescolavano di continuo.



Colori tenui e tratto delicatissimo, vi innamorerete degli acquerelli in movimento offerti da MIO: Memories in Orbit

Anche in MIO: Memories in Orbit la CPU è una reliquia, il network la via attraverso cui viene tramandato il credo, la funzione di ogni unità robotica l'unico modo per avvicinarsi alla grandezza dei Pellegrini, gli umani navigatori dello spazio. Il misticismo che permea l'intera avventura è ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la piacevole trama del gioco. Il confine tra incomprensibile e allegorico è sottile, ma grazie ai documenti recuperabili esplorando la stazione spaziale quasi tutto diventa chiaro, ma va da sé gli intransigenti dell'hard sci-fi mal digeriranno un contesto volutamente fumoso e poco definito. Come dicevamo, MIO: Memories in Orbit non si pone come obiettivo quello di tracciare una narrazione condotta da dialoghi profondi e cut-scene registicamente d'impatto. Ammalia lo spettatore con sussurri, frasi metaforiche, ambientazioni che costruiscono una trama emergente solo in minima parte ricostruibile da chi stringe il pad tra le mani.

Da questo punto di vista, dà un fortissimo e solidissimo contributo l'art design. C'è un lontanissimo richiamo alle opere di Moebius nel tratto scelto da Douze Dixièmes, in questa ricchezza di colori e dettagli che tende alla semplificazione e al monocromatismo a mano a mano che ci si avvicina alla linea d'orizzonte. Il vascello è un vivace collage di biomi diversi. C'è un'oasi ricca di vegetazione, una sezione completamente congelata, un deposito in cui si agitano costantemente braccia meccaniche e in cui ci si sposta dentro stretti condotti trasparenti. Ogni luogo cerca di raccontare la sua storia, di offrire costantemente indizi su cosa abbia causato il progressivo disfacimento della stazione spaziale.

Non mancano alcuni personaggi che vi aiuteranno offrendovi potenziamenti e bonus di varia natura

La telecamera, in questo senso, direziona lo sguardo dell'utente con intelligenza, ora restringendo il campo, così da focalizzare l'attenzione su un dettaglio, ora offrendo ampie panoramiche su scorci capaci di togliere il fiato. Non c'è l'affollamento di dettagli di un Ori and the Blind Forest, ma il colpo d'occhio è sempre soddisfacente, capace di riattivare la curiosità dell'utente e di spingerlo a proseguire nell'esplorazione.

A infondere ulteriore misticismo al contesto, ci pensa inoltre la delicatissima colonna sonora. L'ampio uso del sintetizzatore e dei cori sugellano, anche in termini uditivi, questa comunione tra fantascienza e spiritualismo che rappresenta la cifra stilistica del progetto. Alcuni temi sono davvero splendidi e non è escluso che, di tanto in tanto, farete visita ad alcuni biomi solo per riascoltarli.