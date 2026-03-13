PlayStation Store, Mega Marzo: le nuove offerte sui giochi PS4 e PS5 da non perdere

È tempo di Mega Marzo su PlayStation Store, con il ritorno di una promozione che porta con sé tante nuove offerte sui giochi PS4 e PS5: vediamo quali sono gli affari da non perdere.

È tornato il Mega Marzo su PlayStation Store, una promozione ormai storica che anche stavolta ha portato con sé tante nuove offerte sui giochi PS4 e PS5, che promettono sconti fino al 75% e dureranno per diversi giorni: l'iniziativa terminerà il 25 marzo, dunque avrete un bel po' di tempo per fare le vostre valutazioni. Ok, ma cosa vale la pena comprare? Dando un'occhiata ai prezzi più bassi registrati finora sulla piattaforma digitale Sony, viene fuori innanzitutto un interessante 50% di riduzione su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, l'ottimo remake del grande classico diretto da Hideo Kojima, nonché un primo taglio di prezzo per Nioh 3, l'ultimo capitolo della serie firmata Team Ninja, pubblicato appena un mese fa. Dopodiché ci sono le grandissime atmosfere di Senua's Saga: Hellblade 2, i puzzle "filosofici" di The Talos Principle 2 e la contrastante esperienza di Enotria: The Last Song, l'ambizioso soulslike tutto italiano che al lancio è stato accolto con ben poco entusiasmo, per poi essere migliorato e rifinito tramite gli aggiornamenti: lo sconto del 60% ci invita a dargli una possibilità.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Uno dei progetti centrali del ritorno di Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non è mai stato disponibile a un prezzo più basso di questo su PlayStation Store: il sorprendente remake può essere vostro a 39,99€ anziché 79,99€, con una riduzione pari esattamente alla metà che si pone come un chiarissimo invito a rivivere la coinvolgente avventura di Naked Snake sullo sfondo della Guerra Fredda. Il protagonista dell'avventura viene inviato oltre le linee sovietiche per estrarre lo scienziato Nikolai Sokolov e impedire che completi i piani per il progetto nucleare Shagohod, ma si ritrova ad affrontare la sua ex mentore, The Boss, e i temibili componenti dell'Unità Cobra. Il coinvolgimento di queste figure cambia drasticamente i piani della CIA, che danno il via a un'operazione speciale: Snake Eater. La direzione e la narrazione del gioco si ispirano in maniera palese alle pellicole della saga di James Bond, e da questo punto di vista il remake si limita a rivisitare il comparto tecnico originale per adeguarlo agli standard odierni, introducendo tuttavia anche una serie di miglioramenti lato gameplay pensati per ridurre la legnosità e rendere il tutto più fluido e dinamico. Snake si nasconde dietro un albero in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il risultato finale ottenuto da Virtuos è un rifacimento fedele e rispettoso, molto bello da vedere e ancora caratterizzato dalla potenza espressiva del lavoro di Kojima, che con questo episodio nel 2004 ha davvero realizzato un gioiello.

Nioh 3 Nioh 3 è alla sua prima promozione in assoluto su PlayStation Store, a poche settimane dal lancio. Beninteso, parliamo soltanto di un 10% di sconto che porta il prezzo del nuovo capitolo della serie soulslike di Team Ninja a 71,99€ anziché 79,99€, ma è chiaro che chi già era in procinto di acquistare il gioco potrà approfittare di questa piccola ma gradita riduzione. Una sequenza di combattimento in Nioh 3 Catapultati ancora una volta nel Giappone feudale che viene descritto all'interno della saga come un luogo mai così oscuro e inquietante, per via della presenza di orde di demoni che puntano a sfruttare i conflitti per conquistare il potere, ci troveremo stavolta a vestire i panni di un giovane guerriero destinato a diventare shogun, non fosse per l'improvviso tradimento di suo fratello. Quest'ultimo, posseduto da un malvagio Yokai, si rende protagonista con i suoi uomini di un violento attacco, dando vita a un'avventura in cui dovremo combattere contro avversari man mano più potenti, passando in qualsiasi momento dallo stile samurai allo stile ninja per sorprendere il nemico e infliggere combinazioni di attacco tanto devastanti quanto spettacolari. Uno dei potenti boss di Nioh 3 A supporto di questo impianto, come abbiamo scritto nella recensione di Nioh 3, troviamo l'ormai tradizionale semi-open world, con scenari più ampi rispetto al passato e l'elemento rappresentato dal Crogiolo, l'insieme di zone corrotte che bisogna "esorcizzare" e che rappresentano un'interessante sfida extra rispetto alla normale progressione fra nemici di base e boss.

Senua's Saga: Hellblade 2 Senua's Saga: Hellblade 2 è disponibile al suo prezzo più basso di sempre su PS Store: come forse ricorderete, l'ex esclusiva Xbox ha fatto il proprio debutto su PS5 a 49,99€, cifra che poi è stata tagliata in maniera permanente a 29,99€ e che in questi giorni, grazie alla promozione del Mega Marzo, scende ulteriormente con una riduzione del 30% che porta la somma finale a 20,99€. Uno dei combattimenti di Senua's Saga: Hellblade 2 Il titolo sviluppato da Ninja Theory ha ormai bisogno di ben poche presentazioni, capace com'è di raccontare una storia fantasy drammatica e oscura, ricca di risvolti caratterizzati da una violenza estrema, che accompagnano il viaggio della protagonista attraverso scenari suggestivi, realizzati scansionando le coste dell'Islanda e i suoi scorci più particolari e selvaggi. Avete letto la nostra recensione di Senua's Saga: Hellblade 2?

The Talos Principle 2 A proposito di atmosfere peculiari, The Talos Principle 2 rilancia l'intrigante formula puzzle adventure del primo capitolo ma nell'ambito di un'esperienza sostanzialmente più ricca, che ora è possibile acquistare a 9,89€ anziché 29,99€, approfittando dunque di una riduzione pari al 67% che porta il prezzo del gioco firmato Croteam al suo minimo storico su PlayStation Store. Uno dei puzzle di The Talos Principle 2 Ripartendo dalle premesse del titolo originale, ci troveremo a visitare l'isola di Prometeo e a risolvere numerosi puzzle per costruire i percorsi necessari a esplorare l'intero scenario e a rivelarne i segreti, interagendo eventualmente con altri personaggi e affrontando le tematiche filosofiche che i fan della serie ben conoscono, mentre sblocchiamo man mano nuove abilità e interessanti meccaniche inedite. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di The Talos Principle 2.