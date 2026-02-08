Con il primo Perfect Tides, l'autrice e fumettista americana aveva raccontato una versione romanzata della sua adolescenza, con la protagonista Mara Whitefish che all'alba degli anni 2000 attraversava il suo periodo emo, la sua vita perennemente online e i suoi problemi familiari mentre sperava di lasciare la piccola isola dov'è nata. Station to Station è la continuazione di quella storia, ma si può giocare tranquillamente anche avendo ignorato l'avventura precedente. Mara è adesso una giovane studentessa universitaria che si è trasferita nella grande città nella speranza di diventare una scrittrice, ma che tra i mille esami, il lavoro in biblioteca, i festini con gli amici e le relazioni tossiche fa fatica a trovare la sua voce e la sua identità .

Con racconti autobiografici come Perfect Tides: Station to Station è facile cadere in un trappolone nostalgico. Di quelli che, se fosse stato un film, qualcuno avrebbe condiviso un'immagine sui social con scritto "troppo io". Da simulatori di Windows 10 ad avventure in cui riparare vecchi Tamagotchi , vengono pubblicati sempre più giochi che, a volte nei temi, altre nell'aspetto grafico, fanno leva sui ricordi adolescenziali dei millennial. Pochi di questi riescono però a raccontare una storia e dei personaggi così credibili (e con cui è così facile riconoscersi) con la sensibilità e genuinità dell'ultimo gioco di Meredith Gran.

Vivere può essere un'avventura straordinaria

Realizzata con Adventure Game Studio, Station to Station è un'avventura punta e clicca decisamente tradizionale, in cui si clicca un po' tutto quello che illumina il cursore cercando di raccogliere informazioni e oggetti, e si scelgono le risposte più opportune nei dialoghi con gli altri personaggi. Come tanti altri giochi di questo tipo, giocarlo con un controller o su Steam Deck è più che fattibile, solo infinitamente più scomodo che con un mouse.

La mappa esplorabile è un singolo quartiere e poco altro, ma la densità di negozi, dormitori e attività dà bene l'impressione di essere in una grossa città

Rispetto ai tempi del primo Perfect Tides, però, l'autrice adesso ha molta più consapevolezza degli strumenti e del linguaggio dei videogiochi e lo si nota praticamente in ogni aspetto di questo seguito: nella grafica, nei testi e nell'interfaccia c'è molta più coerenza visiva, si ha la percezione di avere più scelta e possibilità di influenzare in qualche modo il destino della protagonista (anche quando non è vero) e, al netto di poche ingenuità, le interazioni con lo scenario sono più interessanti e chiare. Un esempio è l'aggiunta di un calendario interno.

Perfect Tides: Station to Station racconta, infatti, un anno universitario di Mara, dividendolo nelle quattro stagioni e permettendo di vivere per ogni stagione quattro giorni diversi. In generale si viene lasciati abbastanza liberi di spendere il tempo come si preferisce, magari chattando con un amico o leggendo un libro, scrivendo un articolo per un blog o andando a vedere un film al cinema. Non ci sono scelte giuste o sbagliate, la storia va comunque avanti in una precisa direzione, ma il gioco riesce comunque a farti sentire la pressione di uno studente che deve giostrarsi tra gli impegni universitari, la voglia di godersi la vita e la curiosità di capire un po' di più della società e del mondo.

Lo fa anche attraverso un altro sistema molto originale: visitando la libreria o interagendo con altri personaggi, Mara può prendere in prestito oppure scambiare dei libri (tutti realmente esistenti): dedicando del tempo alla lettura di questi libri - ma anche imbastendo conversazioni o facendo esperienze di vita - si può diventare più o meno eruditi e consapevoli riguardo certe tematiche, come la musica e il cinema, oppure il sesso e la morte.

Il grado di esperienza su questo o quell'argomento va a influenzare così la qualità degli articoli che Mara si trova a scrivere: un saggio sull'anarchismo sarà povero e superficiale se Mara non ha un'idea chiara sull'argomento, e buona fortuna a scrivere la recensione di quel film se anziché andare al cinema sei rimasta a casa a farti le canne col tipo che ti piace. Perfect Tides non è un simulatore e non c'è un game over se si prendono brutti voti agli esami, ma questo sistema riesce a dare l'impressione che il modo in cui decidi di spendere le tue giornate ha effettivamente un peso e che ignorare lo studio o, al contrario, chiudersi tutto il tempo sui libri e non fare esperienze reali, ha delle ripercussioni su come Mara vede il mondo.

Tra esami scolastici e progetti personali, bisognerà di tanto in tanto scrivere degli articoli su determinati temi. La scelta degli argomenti e la propria esperienza influiranno sul risultato finale

Mondo che, per una studentessa universitaria, coincide in gran parte nella metropoli in cui vive e nelle persone che la abitano. Anche se "La City" di Station to Station è chiaramente una versione fittizia di Manhattan, non c'è bisogno di aver vissuto a New York per empatizzare con la protagonista del gioco e ritrovarci le stesse follie, desideri e fisime di tantissimi giovani che dalla provincia hanno inseguito sogni di indipendenza andando a studiare in città più o meno grandi e più o meno lontane. Mara non ha ancora trovato il suo posto nel mondo, fa fatica a distinguere le relazioni tossiche dalle amicizie importanti, ed è continuamente assillata dagli stessi dubbi e spettri di chiunque sia stato adolescente.

Eppure, se è vero che molti temi fondamentali accomunano tutte le generazioni, il gioco riverbera in maniera particolarmente forte coi millennial: non tanto (non solo) per via delle tante citazioni alla cultura pop, ma perché moltissimo dei personaggi e delle loro interazioni è legato a come vedeva il mondo chi si è formato nei primi anni 2000. Il cellulare (un Nokia 3310) serviva unicamente per chiamare, mandare SMS e al massimo fare una partita a Snake. Internet pre-social sembrava infinitamente più sicuro ed emozionante, un modo di cercare e trovare siti e forum underground, ma soprattutto un posto che i giovani sentivano "loro".