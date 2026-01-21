Xbox Game Pass: Death Stranding e Ninja Gaiden Ragebound sono disponibili oggi

Abbiamo visto ieri i giochi in arrivo nella seconda parte di gennaio per Xbox Game Pass , ovvero una decina di titoli di notevole interesse, che si agganciano quasi senza soluzione di continuità con la conclusione della prima ondata del mese e portano fino all'inizio di febbraio.

C'è tanto da giocare già a gennaio

Non si tratta di nuove uscite al day one, che a dire il vero in questa seconda mandata di gennaio praticamente non ce ne sono, ma sono introduzioni di notevole spessore, quasi tutte rivolte sia al tier Ultimate che al Premium, dunque interessanti per tutti.

Death Stranding Director's Cut ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del gioco di Hideo Kojima post-Metal Gear Solid, la prima produzione da parte del team dell'autore una volta uscito da Konami, e rappresenta un'esperienza davvero unica.

Roadcraft è già stato messo a disposizione su console e cloud e arriva in questo caso anche su PC: è una sorta di simulazione che ci pone alla guida di diversi veicoli e macchinari, con l'intento di ricostruire zone distrutte da eventi naturali estremi, unendo dunque aspetti gestionali ad altri tecnici.

Infine, quello che può risultare forse più interessante è Ninja Gaiden: Ragebound, il nuovo action in 2D che riprende lo stile classico della serie ma in forma moderna.

Sviluppato da The Game Kitchen, autori anche dell'ottimo Blasphemous, si tratta di un gioco d'azione di vecchio stampo ma con alcune idee moderne, veramente ben fatto ed estremamente godibile per gli appassionati del genere.