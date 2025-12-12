Control Resonant presentato ai TGA 2025: è il nuovo capitolo della serie, con un nuovo protagonista

Trailer e dettagli

Dylan è in lotta per la sua umanità e per sopravvivere a una minaccia cosmica che minaccia di distruggere la realtà. Dopo anni di confinamento nelle mani del Federal Bureau of Control (FBC), i precedenti carcerieri di Dylan lo inviano in missione nel pieno di una crisi soprannaturale.[embed yt=co-RT6kPSpg Lungo il cammino, che lo porterà a sbloccare il pieno potenziale delle sue abilità soprannaturali, Dylan cercherà anche sua sorella, la Direttrice dell'FBC Jesse Faden e lotterà per comprendere e contenere i pericoli che si sono riversati al di fuori dei confini della Oldest House. Control Resonant: Remedy ci ha mostrato il nuovo capitolo del franchise "Control Resonant porta la nostra serie di giochi di ruolo d'azione paranormale in un ampio parco giochi in cui realtà, scelte, poteri e conseguenze si fondono", ha dichiarato Mikael Kasurinen, Direttore Creativo del gioco, che poi ha chiarito un punto fondamentale: "Non è necessario conoscere il primo gioco per immergersi nel seguito: abbiamo reso questo capitolo facile da iniziare e difficile da abbandonare. Stiamo ampliando la sua scala oltre qualsiasi cosa fatta in passato, elevando combattimento, esplorazione e narrazione a un'esperienza più grande e memorabile. È ambizioso, un po' folle, e non vediamo l'ora che i giocatori ci si perdano dentro."

In Control Resonant, i giocatori esploreranno diverse zone di Manhattan in un mondo ampio e sconosciuto, deformato e distorto dalla forza cosmica che dobbiamo combattere. I giocatori viaggeranno oltre il mondo materiale in uno spazio metafisico misterioso che riflette la mente tormentata di Dylan, dominandone i poteri attraverso un sistema di progressione profondo e sfaccettato.

Control Resonant non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma lo vedremo nel 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.