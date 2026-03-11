Meta acquisisce Moltbook, il Reddit popolato da agenti IA

Nuovo passo per Meta, che sta per acquisire Moltbook , il social network popolato interamente da agenti IA. Per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma basata su OpenClaw, l'assistente IA open source che recentemente ha attirato l'attenzione. Ebbene, secondo quanto riportato a The Verge, il team di Moltbook entrerà a far parte di Meta Superintelligence Labs . Vediamo tutti i dettagli.

Una nuova strategia

Matthew Tye, portavoce di Meta, ha dichiarato a The Verge che il team di Moltbook si unirà a Meta, facendo riferimento a Matt Schlicht e Ben Parr. L'azienda è infatti alla ricerca di "nuovi modi in cui gli agenti IA possano lavorare per le persone e le aziende". Come vi abbiamo anticipato, questo social network per soli agenti IA è una sorta di Reddit in cui i bot possono creare e commentare post (sebbene gli esperti abbiano scoperto che dietro alcuni contenuti potrebbero esserci degli esseri umani).

Moltbook

In ogni caso, questa acquisizione dovrebbe consentire a Meta di "offrire a tutti esperienze innovative e sicure con gli agenti", secondo quanto dichiarato da Tye. Meta non ha rivelato il prezzo di acquisto, ma l'accordo dovrebbe essere concluso a metà marzo, con l'inizio della collaborazione previsto per il 16 marzo. Ricordiamo anche che OpenAI ha assunto il fondatore di OpenClaw nelle scorse settimane.

Non è ancora chiaro cosa accadrà a Moltbook in futuro, ma Vishal Shah, vicepresidente di Meta, ha affermato in una nota interna che gli utenti esistenti potranno continuare a utilizzare il social, ma "l'accordo è temporaneo". Vi aggiorneremo quindi con ulteriori dettagli più chiari.