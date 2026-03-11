0

Hollow Knight per Nintendo Switch è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per le Offerte di Primavera

Tra i tanti giochi in promozione grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon troviamo anche Hollow Knight per Nintendo Switch.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/03/2026
Hollow Knight per Nintendo Switch in sconto su amazon

Proseguono le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e come al solito noi siamo in prima linea a segnalare gli sconti più interessanti del momento. Ad esempio, ora potrete aggiungere alla vostra collezione l'edizione fisica per Nintendo Switch dell'acclamato Hollow Knight, approfittando di uno sconto del 41%. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo, oppure cliccando sul box qui sotto. Il gioco al momento viene proposto a 23,74 euro, con uno sconto di circa 16 euro rispetto al prezzo consigliato di 39,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna rapida gratuita per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni dalla consegna.

Uno dei metroidvania più amati di sempre

Hollow Knight è uno degli esponenti più amati del genere metroidvania. Realizzato da Team Cherry, il gioco ci mette nei panni di un cavaliere silenzioso impegnato a esplorare un mondo sotterraneo in rovina, popolato da insetti, creature corrotte e antiche civiltà decadute. L'avventura si distingue per il suo level design interconnesso, che spinge a tornare sui propri passi dopo aver ottenuto nuove abilità, aprendo così percorsi prima irraggiungibili.

Hollow Knight, la recensione per Nintendo Switch Hollow Knight, la recensione per Nintendo Switch

Il titolo è stato lodato per il suo gameplay preciso e impegnativo, caratterizzato da combattimenti che richiedono attenzione, tempismo e un buon senso del ritmo. Altrettanto apprezzato lo stile artistico, interamente disegnato a mano, capace di creare un'atmosfera malinconica e suggestiva che accompagna perfettamente l'esplorazione di Nidosacro.

