Hollow Knight per Nintendo Switch è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per le Offerte di Primavera

Uno dei metroidvania più amati di sempre
Hollow Knight è uno degli esponenti più amati del genere metroidvania. Realizzato da Team Cherry, il gioco ci mette nei panni di un cavaliere silenzioso impegnato a esplorare un mondo sotterraneo in rovina, popolato da insetti, creature corrotte e antiche civiltà decadute. L'avventura si distingue per il suo level design interconnesso, che spinge a tornare sui propri passi dopo aver ottenuto nuove abilità, aprendo così percorsi prima irraggiungibili.
Il titolo è stato lodato per il suo gameplay preciso e impegnativo, caratterizzato da combattimenti che richiedono attenzione, tempismo e un buon senso del ritmo. Altrettanto apprezzato lo stile artistico, interamente disegnato a mano, capace di creare un'atmosfera malinconica e suggestiva che accompagna perfettamente l'esplorazione di Nidosacro.