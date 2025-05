Le classifiche del Nintendo eShop su Switch sono state modificate contro gli shovelware, con risultati ambigui

La questione si lega anche al recente aggiornamento 20.0.0 per il firmware della console , che ha introdotto diverse novità interessanti anche in vista dell'arrivo di Switch 2, salvo presentare anche qualche problema poi risolto attraverso un hotfix successivo.

Conseguenze positive ma anche ambigue

In precedenza, la classifica dei giochi più venduti prendeva in considerazione solo il totale dei download nei 14 giorni precedenti alla pubblicazione, ma questa è stata modificata in modo da classificare i titoli in base ai ricavi totali generati da ognuno.

Questo tende a tagliare fuori i titoli più piccoli e a prezzo più basso, cosa che comporta conseguenze positive ma anche implicazioni discutibili, in effetti.

Se da una parte elimina l'affollamento degli shovelware in classifica, che spesso vengono proposti a prezzi bassissimi ma tendono a togliere visibilità ad altri giochi, dall'altra rischia proprio di peggiorare ulteriormente la visibilità di alcuni indie che sono comunque proposti legittimamente a prezzo basso.

In definitiva, a giovarne maggiormente sono le grandi produzioni vendute a prezzo pieno, e in particolare i giochi first party Nintendo, visto che questi rientrano in tale categoria e sono solitamente i più venduti sulle piattaforme della casa di Kyoto.