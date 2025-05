Il Play Store di Google ha perso quasi metà delle sue app in poco più di un anno, molte erano giochi

A quali categorie appartenevano le app rimosse

Le iniziative di Google per migliorare la qualità dello store includono revisioni più approfondite delle app e la richiesta agli sviluppatori di testare le proprie creazioni con almeno 20 persone per un periodo di due settimane, introdotte nel corso del 2023. L'anno scorso, l'azienda ha anche iniziato a eliminare le app con "funzionalità e contenuti limitati", e nel gennaio successivo ha annunciato il blocco di 2 milioni e 360 app che violavano le politiche del Play Store prima ancora della loro pubblicazione.

I dati forniti da Appfigures mostrano che quasi 200.000 delle app rimosse appartenevano alla categoria "giochi", seguite da 160.700 nel settore dell'istruzione e 115.400 nell'ambito business (fonte: appfigures)

Nonostante la considerevole riduzione nel numero di app disponibili, Appfigures evidenzia un aumento globale del 7.1% nell'uscita di nuove app rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Ogni anno, continuiamo a investire in ulteriori modalità per proteggere la nostra comunità e combattere i malintenzionati, in modo che gli utenti possano fidarsi delle app che scaricano da Google Play e gli sviluppatori possano costruire attività di successo", ha affermato Jackson in una dichiarazione rilasciata a The Verge.

Mentre il Google Play Store ha registrato una notevole perdita di app dall'anno scorso, poi, i dati di Appfigures indicano una leggera crescita per l'App Store di Apple, passato da 1.6 milioni a 1.64 milioni di app.

