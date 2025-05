Microsoft dice addio alle password: i nuovi account saranno passwordless per impostazione predefinita

Il nuovo flusso di registrazione è stato ridisegnato per incentivare un'esperienza "passwordless by default", eliminando del tutto il passaggio che richiedeva la creazione di una password . I nuovi utenti, quindi, non riceveranno nemmeno l'invito a sceglierne una durante la registrazione. Chi possiede già un account Microsoft potrà comunque decidere di rimuovere la propria password direttamente dalle impostazioni.

Più sicurezza e meno frustrazione

Le passkey, basate su standard FIDO, rappresentano oggi uno dei metodi più sicuri per autenticarsi online. A differenza delle password, non possono essere indovinate o rubate con tecniche come il phishing. Inoltre, eliminano la necessità di ricordare o salvare credenziali complesse, riducendo notevolmente il rischio di accessi non autorizzati o furti d'identità.

Per gli utenti Microsoft, il futuro sarà fatto di login con impronta digitale, riconoscimento facciale o approvazione tramite dispositivo fidato, come uno smartphone. Questo significa più sicurezza, meno stress e un sistema più solido contro le minacce informatiche moderne.