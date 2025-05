WhatsApp presenta Private Processing, un'opzione che renderà davvero private le conversazioni con l'IA

Meta ha presentato "Private Processing" per WhatsApp, una nuova funzionalità concepita per offrire un livello di interazione confidenziale con Meta AI. Questa implementazione, descritta come totalmente opzionale e prevista per le prossime settimane, si propone di tutelare la riservatezza delle conversazioni, assicurando che né Meta, né WhatsApp, né tantomeno aziende terze possano accedere ai contenuti scambiati durante l'utilizzo di questa modalità.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, "Private Processing" consentirà agli utenti di indirizzare specifiche richieste all'intelligenza artificiale per l'elaborazione, come ad esempio la generazione di riassunti di chat. Ma vediamo più nel dettaglio come funzionerà.