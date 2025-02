Amazon si arrende: via l'Appstore da Android

Amazon ha annunciato che terminerà il supporto per il suo Appstore su dispositivi Android il 20 agosto 2025. La notizia, pubblicata su una pagina di supporto FAQ, non fornisce dettagli sulle motivazioni di questa decisione. L'Appstore rimarrà comunque disponibile sui dispositivi Fire TV e Tablet di Amazon, dove funge da marketplace predefinito per le applicazioni.

Le app scaricate dall'Appstore di Amazon sui dispositivi Android continueranno a funzionare, almeno per il momento. Tuttavia, dopo il 20 agosto, non riceveranno più aggiornamenti e Amazon non ne garantirà il corretto funzionamento. Questa notizia arriva mentre Microsoft si appresta a cessare il supporto per l'Appstore di Amazon su Windows a partire dal 5 marzo, nell'ambito della sua strategia di dismissione del sottosistema Android.