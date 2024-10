Epic ha vinto: il Play Store di Google è un monopolio, la decisione dei giudici potrebbe rivoluzionare Android

A partire dal 1° novembre 2024 e fino al 1° novembre 2027, Google dovrà quindi consentire la distribuzione di app store di terze parti all'interno del Play Store e garantire loro l'accesso al catalogo completo delle app, a meno che gli sviluppatori non decidano di escludersi. Inoltre, Google non potrà più richiedere l'utilizzo del sistema di pagamento Google Play Billing per le app distribuite sul Play Store e dovrà permettere agli sviluppatori di informare gli utenti su metodi di pagamento alternativi.

Una sentenza storica potrebbe rivoluzionare il mercato delle app Android . Il giudice James Donato ha stabilito che Google Play Store opera come un monopolio illegale e ha ordinato a Google di apportare cambiamenti radicali per aprire alla concorrenza.

La decisione della corte

Il giudice Donato ha riconosciuto la validità delle argomentazioni di Epic, evidenziando come persino un colosso come Amazon non sia riuscito a competere con il Play Store a causa degli effetti di rete che favoriscono Google. Con l'accesso al catalogo delle app del Play Store, gli app store rivali avranno ora "una possibilità di successo".

L'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai

Fino ad ora, il Play Store era l'unico canale di distribuzione ufficiale per le app Android, e Google imponeva l'utilizzo del suo sistema di pagamento, Google Play Billing, per gli acquisti in-app. Con questa sentenza, gli sviluppatori avranno maggiore libertà di scelta e potranno raggiungere gli utenti attraverso canali alternativi, offrendo anche metodi di pagamento diversi.

Google ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza, sostenendo che i cambiamenti richiesti avranno "conseguenze indesiderate" per consumatori, sviluppatori e produttori di dispositivi. Tuttavia, la sentenza prevede che Google possa continuare a "prendere misure ragionevoli" per garantire la sicurezza del Play Store, purché tali misure siano "strettamente necessarie e limitate" e "comparabili" a quelle attualmente in vigore. In altre parole, Google potrà continuare a controllare le app presenti negli store di terze parti, ma non potrà utilizzare la sicurezza come pretesto per ostacolare la concorrenza.

Resta da vedere se Google otterrà una sospensione della sentenza in attesa del ricorso, come accaduto nel caso Apple contro Epic, dove Epic Games pare aver perso molti soldi. Nel frattempo la decisione potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del mercato delle app Android, difficile da prevedere nel breve periodo.

