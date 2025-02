Hades 2 è in scontro con una sua importante doppiatrice che teme di essere sostituita

Gli sviluppatori del roguelite hanno però replicato con forza, sostenendo che non hanno assolutamente intenzione di sostituire i propri doppiatori. Hades e Hades 2 sono amati molto anche per le proprie linee di dialogo, di altissima qualità non solo per la scrittura ma anche per la qualità della recitazione: un cambio di voce sarebbe "dannoso" per il videogioco, probabilmente.

Hades 2 si trova in una situazione complessa, precisamente per quanto riguarda i suoi doppiaggi. Una doppiatrice ha infatti affermato che è a rischio di essere sostituita come conseguenza dello sciopero di SAG-AFTRA iniziato a luglio dello scorso anno.

I dettagli sullo sciopero dei doppiatori di Hades 2

Marin M Miller, che ha doppiato personaggi di Ade come Atena, Tisifone e Alecto, ha pubblicato un messaggio su Bluesky in cui afferma che c'è la possibilità che vengano sostituita nel sequel a causa dello sciopero in corso della SAG-AFTRA. "È possibile che mi scopriate che sono stata sostituita in un gioco specifico che è molto popolare", ha scritto Miller. "Se accadrà, non sarà perché mi sono allontanata volontariamente dal personaggio. È perché il datore di lavoro si è rifiutato di passare a un accordo provvisorio". Si riferisce al fatto la SAG-AFTRA offre accordi provvisori tra attori e datori di lavoro, che vengono esaminati dal sindacato e, se approvati, consentono di svolgere il ruolo mentre è in corso l'azione di sciopero.

Miller rende molto chiaro di star parlando di Supergiant Games poiché in un altro post chiede ai fan di contattare il team per convincerlo ad accettare l'accordo. Nel messaggio usa le parole "SUPER" e "GIANT" (in maiuscolo nel mezzo del testo normale).

Supergiant Games ha quindi risposto affermando che non sostituirà i doppiatori. "Non abbiamo cambiato nessun attore per i nostri personaggi in Hades II e desideriamo continuare a lavorare con ogni singolo membro del nostro meraviglioso cast", si legge nella dichiarazione. "Abbiamo rispettato e continueremo a rispettare tutti gli attori che hanno bisogno di sospendere il lavoro durante lo sciopero dei videogiochi SAG-AFTRA in corso."

La dichiarazione di Supergiant Games in formato integrale

"Sebbene nessuno dei nostri giochi sia mai stato soggetto a contratti SAG-AFTRA per una serie di ragioni, auguriamo alla SAG-AFTRA il meglio nelle sue trattative per costringere gli studios più grandi a fornire il tipo di tutele che pensiamo gli attori meritino". Il team conferma anche che non usa IA generativa in alcuna misura per la creazione dei suoi giochi e certamente non per i doppiaggi: impedire l'uso della IA per copiare le voci degli attori è uno dei punti focali della protesta di SAG-AFTRA.

