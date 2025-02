Il team di Hades 2 dice quanto dovrete aspettare per il terzo grande aggiornamento

Secondo gli autori, il terzo update di Hades 2 è previsto "tra alcuni mesi". Possiamo inoltre supporre che sarà uno degli ultimi e che porterà alla versione 1.0 del gioco? Pare proprio di no, visto che secondo gli autori è "ancora troppo presto" per discutere cosa ci sarà dopo di esso e quindi non possiamo ancora aspettarci l'arrivo della versione "completa" del roguelite.

Come vi abbiamo già segnalato, il secondo grande aggiornamento di Hades 2 - il roguelite di Supergiant games - è disponibile. Non si tratta però affatto dell'ultimo contenuto massiccio previsto per il videogioco. Quanto dovremo attendere a questo giro?

Gli aggiornamenti di Hades 2

Ovviamente la versione 1.0 di Hades 2 è importante per chi sta giocando all'Accesso Anticipato su Steam, ma è ancora più intrigante per tutti coloro che stanno aspettando una versione console, che non sarà certamente pubblicata prima che il team abbia completato i lavori. Non abbiamo conferme in tal senso, ma è così che di norma agiscono gli sviluppatori.

Ovviamente Supergiant Games non pubblicherà solo l'aggiornamento "numero tre". Nel mezzo possiamo aspettarci una serie di patch che risolvano problemi di varia natura, anche basati sul feedback dei giocatori, dopo che questi avranno avuto modo di provare nel dettaglio la patch "2", meglio nota come "The Warsong", di cui trovate tutti i dettagli qui.

Infine, vi segnaliamo anche il nostro speciale nel quale vi spighiamo tutti i modi in cui Hades 2 è diverso dal primo.