EA Sports FC 25 sarà gratis la prossima settimana per gli abbonati a Nintendo Switch Online, per alcuni giorni

L'iniziativa è dedicata solo a coloro che possiedono l'abbonamento a Nintendo Switch Online ed è valida dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 , ovvero tutta la settimana prossima, consentendo così una buona quantità di tempo per effettuare una prova approfondita sul titolo in questione.

All'interno delle frequenti iniziative che consentono di provare vari giochi dal catalogo di Nintendo Switch, il prossimo turno spetta a EA Sports FC 25, e si tratta di un'occasione davvero interessante considerando l'estrema popolarità del gioco di calcio sviluppato da Electronic Arts, da cogliere al volo nel caso in cui non si abbia già il titolo in libreria.

La nuova iniziativa di prova gratuita per gli abbonati a Nintendo Switch Online è dedicata a EA Sports FC 25 , che la prossima settimana potrà essere scaricato e giocato gratis da chi possiede la sottoscrizione al servizio Nintendo, per un periodo di tempo limitato.

Prova e sconto in questi giorni

EA Sports FC 25 è peraltro attualmente in sconto su Nintendo eShop, disponibile al prezzo di 23,99€ invece del prezzo standard di 59,99€, dunque questa possibilità di prova potrebbe essere determinante per decidere eventualmente l'acquisto in un momento favorevole come questo.

Potete effettuare il download di EA Sports FC 25 direttamente dalla console Nintendo Switch oppure potete impostarlo a questo indirizzo su eShop, ovvero la pagina ufficiale di EA Sports FC 25, ma l'utilizzo della prova gratuita è limitato alla prossima settimana, dal 24 febbraio al 2 marzo.

Di recente abbiamo visto che Maradona è stato messo a disposizione nel gioco, con un ritorno storico per il grand campione scomparso ormai da quasi cinque anni e che era stato rimosso dal gioco a causa di alcuni problemi legati ai diritti, ora evidentemente risolti.