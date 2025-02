Addio a PhysX, la tecnologia di simulazione fisica di NVIDIA non è più supportata dalle nuove GPU serie 50

NVIDIA ha confermato che le nuove schede grafiche RTX serie 50 non supporteranno più PhysX, la tecnologia di simulazione fisica accelerata dalla GPU che un tempo era un punto di forza dell'azienda. La notizia è arrivata dopo che alcuni utenti hanno notato problemi di prestazioni e blocchi in giochi che utilizzavano PhysX, come Borderlands 2, sulle nuove GPU.

PhysX è stata implementata in poche decine di giochi, molti dei quali risalenti a oltre un decennio fa. La tecnologia permetteva di simulare realisticamente effetti come tessuti distruttibili, vetri che si frantumano, liquidi in movimento, fumo e nebbia. Tra i giochi più noti che hanno beneficiato di PhysX ricordiamo Mirror's Edge, la serie Batman: Arkham, Assassin's Creed IV: Black Flag e Metro 2033.