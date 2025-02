Nintendo Switch 2 avrà CPU e RAM molto più avanzate, semplificando il lavoro agli sviluppatori

È probabile che diverse evoluzioni applicate sulla nuova macchina siano derivate proprio dai feedback ricevuti dagli sviluppatori, in particolare per quanto riguardava la conversione di titoli usciti sulle altre console, dotate di architetture decisamente differenti e con un potenziale maggiore.

Le domande si sono concentrate sulle difficoltà e i colli di bottiglia incontrati nello sviluppa sulla prima Nintendo Switch in termini di CPU, GPU e configurazione della memoria , tutti elementi che anno effettivamente posto delle sfide agli sviluppatori ma che dovrebbero essere in gran parte migliorate e risolte con Nintendo Switch 2.

Anche i port da altre console saranno semplificati

Parlando della CPU, il discorso si è incentrato sulla difficoltà posta dal fatto che i processi principali occupavano praticamente tutta la capacità del processore, rendendo difficile una qualsiasi operazione in background, a quanto pare.

Nintendo Switch 2

Con poco spazio lasciato al possibile caricamento in background di ulteriori operazioni, questo poteva risultare in cali di prestazioni o altri problemi occasionali, che dovrebbero essere superati con il nuovo hardware di Nintendo Switch 2.

Anche la RAM da 4 GB ha sempre rappresentato un notevole problema sulla console attuale, soprattutto nelle operazioni di porting da altre piattaforme che possono invece contare su una capacità decisamente superiore di memoria, ma anche questo aspetto dovrebbe essere notevolmente migliorato su Nintendo Switch 2.

Lavorare specialmente a giochi open world o richiedenti grandi risorse in termini di memoria era come "risolvere un puzzle" sulla console attuale, ma Nintendo Switch 2 dovrebbe offrire un netto upgrade in questo senso, consentendo delle conversioni decisamente più agevoli, per non parlare ovviamente dei titoli sviluppati appositamente per la console in questione.

Per conoscere i dettagli sulla nuova console non resta che attendere il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 che si terrà il 2 aprile, mentre nel frattempo Nintendo ha deciso di eliminare i punti d'oro del programma My Nintendo e l'utilizzo dei voucher per i giochi della nuova console.