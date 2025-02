Maradona è disponibile da oggi in EA Sports FC 25, che celebra il grande ritorno

La carriera del giocatore argentino esemplifica perfettamente il concetto di Grassroots Greats, ovverosia quei campioni che partono dai club locali per raggiungere la gloria internazionale ed entrare nella leggenda di questo sport.

I giocatori hanno la possibilità di aggiungere subito Maradona alle proprie squadre di EA Sports FC 25 e Football Ultimate Team sotto forma di ICONA e Grassroot Great , mentre gli utenti di EA Sports FC Mobile dovranno aspettare ancora qualche giorno, per la precisione il 20 febbraio.

Diego Armando Maradona è disponibile da oggi in EA Sports FC 25 , ed Electronic Arts ha deciso di celebrare questo grande ritorno attraverso l'introduzione di alcuni contenuti speciali dedicati alla leggenda del calcio.

Un ritorno molto atteso

L'annuncio del ritorno di Maradona in EA Sports FC 25, tre anni dopo essere stato rimosso dalla serie per una disputa legale, non ha mancato di entusiasmare i tantissimi fan di questo giocatore, che da oggi potranno nuovamente schierarlo nelle loro formazioni.

Sarà possibile ottenere Maradona in Football Ultimate Team dal 14 febbraio al 14 marzo, e chi effettuerà l'accesso in questo periodo potrà sbloccare L'Evoluzione del Sogno di Diego: una modalità che ripercorre la sua carriera dall'Argentinos Juniors fino al trionfo in Coppa UEFA del 1989 con il Napoli.

Per quanto riguarda invece EA Sports FC Mobile, i giocatori potranno ottenere Maradona partecipando alla Modalità Sfida dal 20 febbraio al 27 marzo e affrontando cinque partite PvE ispirate ai momenti più iconici della sua carriera.