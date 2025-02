Avowed è ora disponibile su NVIDIA GeForce Now ma non su Xbox Cloud Gaming

L'accesso anticipato di Avowed è disponibile ora in streaming su NVIDIA GeForce Now, ma se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e avete pagato un extra di 10€ per poter giocare in anticipo rispetto al lancio del 18 febbraio, non potrete farlo tramite Xbox Cloud Gaming.

L'antipatico dettaglio è emerso nelle scorse ore, quando su X alcuni utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate hanno cominciato a chiedere quando sarebbe stato possibile usufruire dell'accesso anticipato ad Avowed via Xbox Cloud Gaming, solo per scoprire l'amara sorpresa.

Per assurdo, neppure chi ha acquistato la costosa Premium Edition del gioco sviluppato da Obsidian Entertainment avrà diritto a giocarla in streaming prima del 18 febbraio. Sembra insomma che per il momento tale funzionalità sia di fatto un'esclusiva di NVIDIA.