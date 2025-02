AMD smentisce i rumors su una Radeon RX 9070 XT con 32GB di VRAM

Negli ultimi giorni, si erano diffuse voci secondo cui AMD stesse lavorando a una versione della Radeon RX 9070 XT con 32GB di memoria VRAM, pensata sia per il gaming che per applicazioni legate all'intelligenza artificiale. Tuttavia, AMD ha prontamente smentito questi rumors attraverso una dichiarazione di Frank Azor, dirigente della divisione gaming dell'azienda, che ha confermato che non è previsto alcun modello con un quantitativo di memoria superiore ai 16GB GDDR6.