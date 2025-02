Delusi dallo State of Play? Voci parlano già di un possibile PlayStation Showcase questa estate

Il recente State of Play di Sony non ha soddisfatto molti utenti, che si aspettavano di vedere qualcosa di più concreto da parte dei first party di PlayStation Studios in mezzo ai comunque molti annunci dell'evento, ma potrebbe esserci un PlayStation Showcase in arrivo questa estate, a rimediare.

Puntuale come un orologio svizzero, riparte nuovamente il ciclo delle aspettative e delle speranze con una nuova voce di corridoio lanciata dal noto giornalista Jeff Grubb di GamesBeat, che ormai viene tenuto in una certa considerazione perché dimostra spesso di azzeccarci, specialmente per quanto riguarda gli eventi di presentazione.

Parlando all'interno della nuova puntata del suo podcast Game Mess, Grubb ha riferito che Sony avrebbe già in programma un evento di presentazione importante per questa estate, che potrebbe dunque presentare giochi grossi in arrivo per PS5 tra 2025 e 2026.