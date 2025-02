GTA 6 su PC avrebbe un periodo di uscita previsto, secondo il CEO di Corsair

Rockstar Games ha un rapporto strano con il PC, questo ormai è chiaro: anche GTA 6 arriverà prima su console, contrariamente a quanto accade di solito con i multipiattaforma da diversi anni a questa parte, ma l'uscita su PC potrebbe non essere lontana, considerando il periodo di uscita potenziale riferito di recente dal CEO di Corsair.

Durante un recente meeting finanziario in cui sono stati discussi i risultati della compagnia specializzata in hardware e periferiche, il CEO di Corsair, Andy Paul, ha riferito all'improvviso anche la sua previsione sull'uscita di GTA 6 su PC, evento che ovviamente rappresenta un elemento di notevole importanza per tutto il mercato, anche per quanto riguarda i produttori di hardware.

Secondo Paul, GTA 6 arriverà su PC all'inizio del 2026, cosa che peraltro potrebbe essere anche verosimile, nel caso in cui il gioco riesca veramente ad arrivare su console nel corso di quest'anno.