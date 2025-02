Avowed si mostra con uno spettacolare trailer di lancio

E così, mentre Hylgard fornisce alcuni dettagli sulla difficile missione che ci attende, sottolineando come le nostre decisioni produrranno inevitabilmente delle conseguenze , il trailer mette in scena alcuni combattimenti dal grande impatto visivo, tra fendenti e incantesimi.

Un universo familiare

Giocabile in accesso anticipato su NVIDIA GeForce Now ma non su Xbox Cloud Gaming, Avowed attinge al medesimo universo di Pillars of Eternity per consegnarci un'esperienza capace di unire il fascino dei suoi scenari a un comparto narrativo di grande spessore.

Al comando di un guerriero incaricato di scoprire la verità dietro la forza oscura che minaccia di consumare il mondo, dovremo esplorare le Living Lands e seguire gli intrecci di una trama piena di possibili ramificazioni, che cambia percorso a seconda delle scelte che andremo a compiere.

Il gameplay messo a punto da Obsidian Entertainment miscela armi convenzionali, incantesimi e abilità personalizzate per dar vita a combattimenti molto dinamici, sebbene forse non particolarmente vari: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Avowed.