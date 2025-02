GTA 6 su PC è praticamente certo dalle parole del CEO di Take-Two: può coprire il 40% delle vendite totali

Strauss Zelnick ha detto chiaramente che le versioni PC dei loro giochi multipiattaforma rappresentano circa il 40% delle vendite totali , dunque un elemento decisivo per la diffusione e il successo sul mercato, ma nonostante questo GTA 6 non è stato annunciato su piattaforma Windows, essendo in arrivo al momento solo su console.

Il PC è sempre più importante, per Take-Two

In effetti, Take-Two sta adottando da tempo la strategia del lancio su tutte le piattaforme contemporaneamente per alcuni titoli, come abbiamo visto per il recente Sid Meier's Civilization 7.

L'ormai celebre scena della spiaggia dal trailer di GTA 6

Tuttavia, "Per quanto riguarda gli altri prodotti del nostro catalogo, non sempre puntiamo a tutte le piattaforme contemporaneamente. Storicamente, Rockstar ha iniziato con alcune piattaforme e poi è passata ad altre", ha spiegato Zelnick.

La questione non viene approfondita ulteriormente, dunque non abbiamo una motivazione specifica per questa scelta ma sembra piuttosto una sorta di tradizione per Rockstar Games, che storicamente ha sempre lanciato le versioni PC dei suoi giochi nuovi in un secondo momento rispetto a quelle console.

Eppure, Zelnick ha riferito chiaramente come il PC stia assumendo sempre più importanza nel mercato videoludico odierno: con l'industria che sta attraversando una certa crisi lo stesso GTA 6 è chiamato a risollevare le vendite delle console in calo, come riferito dal CEO di Take-Two, ma una spinta arriverà probabilmente proprio dal PC.

"Abbiamo visto il PC diventare una parte sempre più importante di quello che una volta era un business costituito da console, e non sarei sorpreso di vedere questa tendenza continuare", ha detto Zelnick, aggiungendo poi che "Credo che la tendenza su cui concentrarsi sia l'aumento della quota di mercato che si riflette nei PC".

Questo sembra rendere praticamente certa l'uscita di GTA 6 su PC, ma stranamente la contemporaneità del lancio pare non poter essere presa ancora in considerazione da Rockstar Games.