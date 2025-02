Intergalactic viene citato già dal primo The Last of Us: è un caso o era un easter egg?

Il tutto è legato ai fumetti fittizi che fanno parte dell'universo narrativo di The Last of Us , chiamati Savage Starlight.

Naughty Dog ama inserire easter egg internamente ai propri videogiochi, facendo riferimento ad altri propri titoli. Lo ha fatto anche guardando al futuro, ad esempio includendo un easter egg in Uncharted 3 per anticipare l'arrivo di The Last of Us. Ora, secondo i fan, potrebbe aver fatto qualcosa di simile riguardo a Intergalactic: The Heretic Prophet .

Il presunto easter egg di The Last of Us

Già in passato si era speculato che Savage Starlight fosse legato a un nuovo videogioco di Druckmann (co-creatore di The Last of Us e Uncharted 4) e alcuni hanno anche supposto che poi Naughty Dog avrebbe anche usato tale nome come titolo. Ovviamente non è così, ma i fan hanno ricordato che "Intergalactic" è tecnicamente presente già dal primo capitolo, o per meglio dire dal suo DLC.

Come potete vedere qui sopra, in una scena di Left Behind di The Last of Us è presente un dialogo durante il quale Ellie parla con la sua amica dei fumetti di Savage Starlight. La frase recita, in traduzione: "Come una di quelle gigantesche navi spaziali intergalattiche con tipo due giganteschi motori di curvatura".

La frase usa la parola "intergalactic". Ovviamente forse è un caso, ma è curioso che tra tutti i termini possibili sia stato scelto proprio quello. Inoltre, il video di presentazione del videogioco sci-fi mostra proprio una nave spaziale con due motori di curvatura per viaggiare nello spazio.

Non crediamo si possa dire con certezza che il tutto sia un easter egg accuratamente posizionato con anni e anni di anticipo (il DLC è del 2014), ma non riteniamo impossibile che l'idea di una storia ambientata nello spazio sia frullata in mente a Druckmann e al resto di Naughty Dog già all'epoca.

Ci si domanda poi se Intergalactic: The Heretic Prophet sia in realtà un horror; tanti indizi puntano in questa direzione.