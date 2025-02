AMD ha in serbo una super Radeon 9070 XT 32GB per l'intelligenza artificiale?

Sembra che AMD stia preparando una nuova variante della sua scheda grafica RX 9070 XT , dotata di ben 32 GB di memoria GDDR6. La notizia arriva da Chiphell, un forum cinese noto per le sue indiscrezioni spesso affidabili.

AMD Radeon 9070 XT 32GB

La configurazione originale della RX 9070, con 16 GB di GDDR6 su un bus a 256 bit, era già stata confermata dai partner di AMD, come ASUS e PowerColor. Le schede sono già in distribuzione dalla fine di dicembre e numerosi report affermano che siano attualmente in fase di test da parte della stampa specializzata.

I post su Chiphell

Non è chiaro se questa nuova variante utilizzerà la stessa GPU Navi 48 del modello standard o una versione aggiornata. È probabile che la scheda utilizzi 16 moduli di memoria, il che potrebbe rendere necessario un layout a doppia faccia, una soluzione già adottata in passato per le schede professionali.

Ma perché una scheda come la RX 9070 XT avrebbe bisogno di così tanta memoria? Le motivazioni potrebbero andare oltre il gaming. Una maggiore capacità di memoria potrebbe essere utile per supportare carichi di lavoro di intelligenza artificiale, come l'elaborazione di Large Language Model (LLM). Un'ipotesi confermata anche dal leaker.

Un ulteriore update che conferma l'ipotesi IA

Inoltre, la memoria della RX 9070 XT è relativamente lenta, con una velocità di 20 Gbps, rispetto alle schede NVIDIA RTX serie 50 che utilizzano GDDR7 a 28-30 Gbps. Aumentare la capacità potrebbe quindi essere un modo per compensare la minore velocità. Al momento, AMD non ha commentato queste indiscrezioni. Se la voce fosse confermata, la RX 9070 XT 32GB potrebbe essere messa in vendita nel secondo trimestre del 2025.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Intanto AMD guadagna terreno nelle CPU a scapito di Intel e MSI conferma la data d'uscita di NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.