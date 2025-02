MSI conferma la data d'uscita: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti arriva il 20 febbraio, poi cancella la pagina

Lo ha confermato, probabilmente per errore, il negozio online francese di MSI, che ha pubblicato una pagina di lancio con un conto alla rovescia che indicava la disponibilità della GPU tra 10 giorni, ovvero il 20 febbraio. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cos'è successo.

La data di uscita della NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti di MSI

La pagina, per il tempo in cui è rimasta online, non mostrava i prodotti, ma l'URL citava esplicitamente la "scheda grafica GeForce RTX 5070 Ti". Considerando l'imminente uscita, è probabile che MSI aggiunga presto i modelli di GPU alla pagina. Potete vedere uno screenshot qua sotto.

La pagina del negozio francese di MSI

La notizia segue di pochi giorni la rivelazione della data di lancio da parte di Topachat, un importante rivenditore francese, che ha mostrato l'edizione MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC, suggerendo che MSI ha già iniziato la distribuzione delle schede ai rivenditori.

La GeForce RTX 5070 Ti andrà a sostituire la RTX 4070 Ti e sarà dotata del die GB203. NVIDIA l'ha presentata al CES, ma ha programmato il lancio in un secondo momento rispetto alla RTX 5090 e alla RTX 5080, disponibili dal 30 gennaio. La RTX 5070 Ti avrà un prezzo di 899 euro per la Founders Edition, mentre i modelli personalizzati, soprattutto quelli di fascia alta, avranno un prezzo superiore, anche perché NVIDIA pare non aver lasciato molto margine ai partner.

Nel frattempo, anche AMD si prepara all'uscita della Radeon RX 9070 XT, che dovrebbe competere con la RTX 5070 Ti. Secondo le indiscrezioni, AMD adotterà una politica di prezzi aggressiva per le GPU RX 9070, il che potrebbe mettere in difficoltà NVIDIA, se le GPU RDNA 4 di AMD offriranno un miglior rapporto qualità-prezzo.

E voi che cosa ne pensate? Ci sarà concorrenza almeno nella fascia media oppure anche questo settore verrà monopolizzato da NVIDIA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto ci sono già due casi di GeForce RTX 5090 con connettori di alimentazione fusi, proprio come due anni fa.