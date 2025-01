Anche le GPU GeForce RTX Serie 50 custom avranno prezzi assurdi per colpa di NVIDIA?

I prezzi di listino delle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50, basate sull'architettura Blackwell, potrebbero essere una sorpresa anche in versione custom. Secondo diverse fonti, tra cui il forum Chiphell, NVIDIA avrebbe fornito ai suoi partner AIB (add-in board), ovvero i produttori di schede video come ASUS, MSI e Gigabyte, margini di profitto molto bassi e questo, unito a una disponibilità limitata delle GPU, porterebbe inevitabilmente a prezzi diversi da quelli consigliati da NVIDIA, che quindi dovrebbero essere superiori a quelli previsti.

Nonostante le promesse di prestazioni eccezionali, non sembra insomma facile reperire le nuove GPU, in particolare i modelli di fascia alta come la RTX 5080 e la 5090, nemmeno in versioni custom. Già le Founders Edition, la versione di riferimento prodotta direttamente da NVIDIA, sono estremamente rare.